Justice Surya Kant Net Worth: ఆశ్చర్యపరుస్తున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్.. అతని భార్య ఆస్తుల చిట్టా!

Justice Surya Kant Wife Net Worth: ప్రముఖ సీనియర్ న్యాయవాది సూర్యకాంత్ ఆస్తుల వివరాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో.. తెగ హల్చల్ చేస్తున్నాయి. అతనితో పాటు అతని భార్య ఆస్తులు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి.. ఇంతకీ వీరిద్దరికీ కలిపి ఆస్తులు ఎంత ఉన్నాయి.. అని పూర్తి వివరాలోకి వెళితే..
ప్రముఖ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నికర ఆస్తుల విలువ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి. భారత సుప్రీంకోర్టులో అత్యంత సీనియర్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కోట్ల విలువైన ఆస్తులు కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం.
విషయంలోకి వెళ్తే .. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి భూషణ్ ఆర్ గవాయ్ సోమవారం తన వారసుడిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పేరును కేంద్రానికి సిఫార్సు చేశారు. దీంతో జస్టిస్ కాంత భారతదేశ 53వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి కావడానికి మార్గం సుగమం అయింది.
నవంబర్ 23వ తేదీన ఆయన పదవీ విరమణ చేయనున్న నేపథ్యంలో ఆయన నామినేషన్ కోరుతూ న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు ఈ సిఫార్సు చేసినట్టు తెలుస్తోంది . అన్ని సవ్యంగా సాగితే జస్టిస్ సూర్యకాంత్ భారత తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తి అవుతారు అనడంలో సందేహం లేదు.
ఇకపోతే ఈయన ఆస్తులు విలువలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి.. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అతని భార్య రూ.8 కోట్లకు పైగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కలిగి ఉన్నారు. అలాగే రూ.42,393,759 విలువైన ప్రావిడెంట్ పండు డిపాజిట్లు కూడా ఉన్నాయి.
కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నప్పటికీ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ వద్ద సొంత వాహనం లేదు. అతని భార్యకు వ్యాగన్ఆర్ కారు మాత్రమే ఉంది. చండీగఢ్లోని సెక్టార్ 10లో ఒక కెనాల్ ఇల్లు, పంచకుల జిల్లాలోని గోల్పురా గ్రామంలో 13 1/2 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, న్యూ చండీగఢ్లో ఎక్కువ సిటీ 2 లో 500 చదరపు గజాల స్థలం, న్యూఢిల్లీలోని జీకే- 1లో 285 చదరపు గజాల ఇంట్లో జిఎఫ్ అలాగే బేస్మెంట్ కలిగి ఉన్నారు.
హిసార్ జిల్లాలోని పెట్వార్ గ్రామంలో 12 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి కలిగి ఉన్నారు వీటితోపాటు మరెన్నో ఆస్తులు వీరి సొంతం. అలాగే ఒకటి పాయింట్ ఒకటి కిలోల బంగారు ఆభరణాలు , 6 కిలోల విలువైన వెండి వస్తువులు ఉన్నట్లు సమాచారం.