Jwala Gutta Donates Milk: జ్వాలా గుత్తా మంచి మనసు..చంటిబిడ్డల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు 60 లీటర్ల తల్లిపాలు దానం!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 15, 2026, 01:04 PM IST|Updated: May 15, 2026, 01:04 PM IST

Jwala Gutta Donates Breast Milk: బ్యాడ్మింటన్ మాజీ క్రీడాకారిణి జ్వాలా గుత్తా ఇప్పుడు ఓ దాతగా మారారు. ఆమె ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన 60 లీటర్ల తల్లిపాలను ఆమె పేద పిల్లలకు దానం చేశారు. హైదరాబాద్, చెన్నైలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు దాదాపు 60 లీటర్ల తల్లిపాలను దానం చేశారు. ఈ దానం NICUలోని ఉన్న ఎంతో మంది పిల్లల ప్రాణాలను కాపాడగలదని ఆమె సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు.

జ్వాలా గుత్తా తాను ప్రసవానంతరం మొదటి సంవత్సరంలో హైదరాబాద్, చెన్నైలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు దాదాపు 60 లీటర్ల తల్లిపాలను దానం చేసినట్లు ఒక పోస్ట్‌లో వెల్లడించింది. దీంతో తల్లి, బిడ్డల ఆరోగ్యంపై ఇప్పుడు ఆమె ఓ ముఖ్యమైన చర్చకు ప్రారంభించినట్లు అయ్యింది. 

ఎవరైనా దాత అందిచే 100 మిల్లీలీటర్ల తల్లిపాలు కూడా నియోనాటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (NICU)లో 1 కేజీ బరువున్న నెలలు నిండని శిశువుకు ఎన్నో రోజులు సహాయపడతాయని జ్వాలా గుత్తా ఆమె పోస్టులో తెలియజేశారు. 

అనారోగ్యం, ఒత్తిడి, నెలలు నిండక ముందే ప్రసవం, పోషకాహార లోపం లేదా వైద్యపరమైన సమస్యల కారణంగా తల్లులు వెంటనే తల్లిపాలు ఇవ్వలేని నవజాత శిశువులకు దాత పాలు ఒక "కీలకమైన వారధి"గా పనిచేస్తాయని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.

"కేవలం 100 మిల్లీలీటర్ల దాత పాలు, 1 కిలోగ్రాము బరువున్న చిన్నారికి చాలా రోజుల పాటు సరిపోతాయి. ఈ దానం NICUలోని డజన్ల కొద్దీ శిశువులకు సహాయపడగలదు. దానం చేయడం సురక్షితమే కాకుండా ఎంతోమంది పిల్లలకు ఇది అత్యవసరం. వైద్యపరమైన సమస్యల కారణంగా చాలా మంది NICU శిశువులకు వారి తల్లి పాలు వెంటనే అందవు. దాత పాలు ఒక ముఖ్యమైన వారధిగా పనిచేస్తాయి. ఆ కీలకమైన మొదటి రోజులలో రోగనిరోధక శక్తిని, పోషణను అందిస్తాయి" అని జ్వాలా గుత్తా తన సోషల్ మీడియాలో పోస్టులో వివరించారు. 

తమిళ నటుడు విష్ణు విశాల్‌ను బ్యాడ్మింటన్ మాజీ క్రీడాకారిణి ప్రేమించింది. 2021లో వీరిద్దరికి పెళ్లి జరిగింది. తాజాగా వీరిద్దరికి ఓ ఆడబిడ్డ జన్మించింది. ఆమెకు మీరా అని బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ పేరు పెట్టారు.

