Jwalamukhi Yoga Effect: ప్రమాదకరమైన జ్వాలాముఖి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విపత్తు!

Jwalamukhi Yoga Effect On Zodiac: అత్యంత కీడు జ్వాలాముఖి యోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు నష్టపోవాల్సి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.
Jwalamukhi Yoga Effect On Zodiac News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అప్పుడప్పుడు శుభాయోగాలతో పాటు ఆ శుభ యోగాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి యోగాలు మనుషుల జీవితాల పై ఎంతగానో ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా అశుభయోగాలు జాతకంలో ఏర్పడితే ఎన్నో సమస్యలు మొదలవుతూ ఉంటాయి. ఆర్థికంగా నష్టపోవడమే కాకుండా అనారోగ్య సమస్యల బారిన కూడా పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి యోగాలు ఏర్పడిన సమయంలో రాశుల వారి జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా డిసెంబర్ 20వ తేదీన ఎంతో ప్రమాదకరమైన జ్యోలాముఖిరాజ యోగం ఏర్పడింది. ఇది అత్యంత కీడు యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ యోగం సూర్యుడు కుజుడు రాహు కేతువు వంటి దుష్ట గ్రహాలు రెండవ స్థానం నుంచి 12వ స్థానంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు నక్షత్రాల సంచారం కారణంగా కూడా ఏర్పడతాయి. ఈ జ్యోలాముఖి యోగం కారణంగా డిసెంబరు 20వ తేదీ నుంచి ఏ రాశుల వారి జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
జ్యోలాముఖి రాజయోగం కారణంగా మేష రాశి వారికి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆదాయం స్థిరపడి ఖర్చులు పెరగడం కారణంగా అనేక సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా స్నేహితులు మీ నుంచి డబ్బు పొంది ఎన్నో సమస్యలకు గురి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే చిక్కుకున్న డబ్బు తిరిగి రాకపోవచ్చు. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
ఈ చెడి యోగం వల్ల మిధున రాశి వారికి కూడా అనేక సమస్యలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరు అత్యంత విలువైన వస్తువుల కోసం డబ్బులు పూర్తిగా ఖర్చు చేసే అవకాశాలున్నాయి. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఊహించని స్థాయిలో డబ్బులు ఖర్చు చేయగలుగుతారు. దీని కారణం ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోయి సంపాదన తగ్గుతుంది.. అంతేకాకుండా ఆకస్మిక ఆర్థిక నష్టాలు కూడా జరుగుతాయి.
ఈ సమయంలో కీడు యోగం వల్ల తులా రాశి వారు బాగోద్వేగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా నష్టపోతారు. అలాగే అప్పుల బాధలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. బాకీ ఉన్నవారికి తిరిగి చెల్లించ చెల్లించలేక పోతారు. వ్యాపార భాగస్వాములకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి.
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో కించని ఆర్థిక ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఖర్చులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. దీనికి కారణంగా అప్పులు చేయాల్సి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొత్త ప్రాజెక్టులలో డబ్బులు పెట్టడం వల్ల నష్టపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అలాగే కొన్ని రకాల సమస్యలు ఈ సమయంలో విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించరు. అలాగే ఈ సమాచారం కేవలం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.