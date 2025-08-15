Jyothi Poorvaj: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ చెక్కుచెదరని సౌష్ఠవం..కన్నెపిల్ల సొగసులతో మనసు దోచేస్తూ..!!

Jyothi Poorvaj Hot Photos: జ్యోతి పూర్వజ్ గురించి తెలియని బుల్లితెర ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఆమె బుల్లితెరలోని ఓ ధారావాహికలో నటించి ఫేమస్ అయ్యింది. అయితే ఆమె ఆ సీరియల్లో కనిపించే పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఆమె లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది. ఎంతో గ్లామరస్గా ఫొటోషూట్ లు చేస్తూ వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటుంది.
జ్యోతి పూర్వజ్ గురించి తెలియని బుల్లితెర ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఆమె బుల్లితెరలోని ఓ ధారావాహికలో నటించి ఫేమస్ అయ్యింది.
ఆమె 1984లో జన్మించారు. అయితే జ్యోతి పూర్వజ్ బుల్లితెర నటి కావడంతో ఎక్కువ మందికి ఆమె పరిచయం ఉండకపోవచ్చు.
కానీ, బుల్లితెర సీరియల్స్ చూసే వారికి.. ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడే వారికి జ్యోతి పూర్వజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
అయితే ఆమె ఆ సీరియల్లో కనిపించే పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఆమె లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది.
సీరియల్స్లో చీరలో కనిపించే జ్యోతి.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం హాట్, ఘాటు ఫోజులతో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగిస్తుంది.