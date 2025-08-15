English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jyothi Poorvaj: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ చెక్కుచెదరని సౌష్ఠవం..కన్నెపిల్ల సొగసులతో మనసు దోచేస్తూ..!!

Jyothi Poorvaj Hot Photos: జ్యోతి పూర్వజ్ గురించి తెలియని బుల్లితెర ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఆమె బుల్లితెరలోని ఓ ధారావాహికలో నటించి ఫేమస్ అయ్యింది. అయితే ఆమె ఆ సీరియల్‌లో కనిపించే పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఆమె లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది. ఎంతో గ్లామరస్‌గా ఫొటోషూట్ లు చేస్తూ వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటుంది. 
 
1 /5

జ్యోతి పూర్వజ్ గురించి తెలియని బుల్లితెర ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఆమె బుల్లితెరలోని ఓ ధారావాహికలో నటించి ఫేమస్ అయ్యింది.

2 /5

ఆమె 1984లో జన్మించారు. అయితే జ్యోతి పూర్వజ్ బుల్లితెర నటి కావడంతో ఎక్కువ మందికి ఆమె పరిచయం ఉండకపోవచ్చు.

3 /5

కానీ, బుల్లితెర సీరియల్స్ చూసే వారికి.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వాడే వారికి జ్యోతి పూర్వజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. 

4 /5

అయితే ఆమె ఆ సీరియల్‌లో కనిపించే పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఆమె లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది.

5 /5

సీరియల్స్‌లో చీరలో కనిపించే జ్యోతి.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం హాట్, ఘాటు ఫోజులతో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగిస్తుంది. 

Jyothi Poorvaj Jyothi Poorvaj Photos Jyothi Poorvaj Hot Jayashree Rai K K jyothi poorvaj Jyothi Poorvaj age Jyothi Poorvaj Instagram

Next Gallery

WhatsApp New Update: పండుగే పండుగ.. వాట్సాప్‌లో కొత్త ఫీచర్.. ఇకపై ఫోన్ కాల్స్ ముందుగానే ప్లాన్ చేయొచ్చు.. మీ కోసం పూర్తి డిటేయిల్స్..!