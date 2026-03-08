English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vijay Trisha: జ్యోతిక వల్లే మొదలైన విజయ్, త్రిష ప్రేమ.. అసలు కథ ఏమిటంటే..!

Trisha Personal Life : తమిళ సినీ పరిశ్రమలో విజయ్.. త్రిష జంట ప్రేమ వ్యవహారం ప్రస్తుతం మీడియాలో ఎంతలా వైరల్ అవుతుందో తెలిసిన విషయమే. ఈ జంట కలిసి చేసిన తమిళ సినిమాలు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన పొందాయి. అయితే ఈ హిట్ జంట మొదలవడానికి ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. 
ప్రస్తుతం విజయ్ భార్య విడాకులు అప్లై చేయడానికి కారణం విజయ్, త్రిష మధ్య ఉన్న అఫైర్ అన్న వార్త మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఈ క్రమంలో అసలు వీళ్ళిద్దరి పరిచయం ఎప్పుడు, ఎలా మొదలైంది అనే విషయంపై ఒక కథ తెగ వినిపిస్తోంది. 2003లో మహేష్ బాబు హీరోగా గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన తెలుగు సినిమా ఒక్కడు పెద్ద హిట్ అయ్యింది. ఆ సినిమా కథను చూసిన దర్శకుడు ధరణి, అదే కథతో తమిళంలో సినిమా తీయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ సినిమానే తర్వాత ఘిల్లిగా తెరకెక్కింది.

మొదట ఈ సినిమాలో హీరోగా విక్రమ్, హీరోయిన్‌గా జ్యోతికను తీసుకోవాలని దర్శకుడు భావించారు. ఆ సమయంలో వీరిద్దరూ పెద్ద స్టార్‌లు కావడంతో ఈ జంట సరైనదిగా అనిపించింది. కానీ అప్పట్లో వాళ్లు ఇతర సినిమాలతో బిజీగా ఉండటం వల్ల.. ఈ సినిమాలో నటించలేకపోయారు. అంతేకాదు విజయ్ ని హీరోగా అనుకున్న తర్వాత కూడా.. జ్యోతికనే రెండుసార్లు అడిగినా కానీ ఆమె డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయలేక ఈ సినిమాని ఒప్పుకోలేదంట.

ఇక చేసేది ఏమీ లేక త్రిషను తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఈ నిర్ణయం పెద్దగా ఎవరికీ ప్రత్యేకంగా అనిపించలేదు. కానీ సినిమా విడుదలైన తర్వాత మాత్రం ఈ జంట ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమాతోనే విజయ్, త్రిష మధ్య స్నేహం మొదలైంది.

2004లో విడుదలైన ఘిల్లి సినిమా పెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో విజయ్ కబడ్డీ ప్లేయర్ సరవణవేలు పాత్రలో కనిపించారు. త్రిష ధనలక్ష్మి పాత్రలో నటించారు. కథ ప్రకారం త్రిషను వెంబడించే విలన్ నుంచి ఆమెను విజయ్ రక్షించే కథతో సినిమా సాగుతుంది. ఈ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ విలన్ పాత్రలో నటించారు. ఆయన నటన కూడా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పే చెల్లం అనే మాట చాలా ప్రసిద్ధి పొందింది.  

అలాగే ఈ సినిమాలోని అప్పడి పోడు పాట కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. ఘిల్లి సినిమా 2004లో తమిళంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా రూ.50 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి అప్పట్లో కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. థియేటర్లలో 200 రోజులకుపైగా ప్రదర్శించబడింది.

ఈ సినిమా విజయంతో విజయ్ – త్రిష జంట మరిన్ని సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. తర్వాత తిరుపాచి (2005), ఆది (2006), కురువి (2008) సినిమాల్లో కూడా కలిసి నటించారు. దాదాపు 15 సంవత్సరాల తర్వాత వీరిద్దరూ మళ్లీ లియో (2023) సినిమాలో కలిసి నటించారు. అలాగే ఘిల్లి సినిమా 2024లో 4K రూపంలో మళ్లీ విడుదలై కూడా మంచి కలెక్షన్లు సాధించింది. మొత్తానికి జ్యోతిక సినిమా ఒప్పుకోకపోవడం కాస్త విజయ్, త్రిషను కలిపేందుకు అలానే వీళ్లిద్దరిని హిట్ పెయిర్గా పేరు తెచ్చుకునేలా చేసింది.

