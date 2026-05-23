/Jyothika: జ్యోతిక బెడ్ రూమ్ సీన్ వైరల్..వామ్మో ఇలాంటి బోల్డ్ సీన్ లో నటించిందా అంటూ కామెంట్లు!

Jyothika:నిన్న అమెజాన్ ప్రైమ్లో విడుదలైన “సిస్టమ్” వెబ్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. ఈ చిత్రంలో సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. న్యాయ వ్యవస్థలో జరిగే లోపాలను చూపించే కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇందులో జ్యోతిక ఒక ఆధునిక లాయర్ పాత్రలో కనిపించింది.
సినిమాలో జ్యోతిక పోషించిన సారిక రావత్ పాత్రకు సంబంధించిన చిన్న సన్నివేశం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ సీన్లో ఆమె ఒక వ్యక్తితో రిలేషన్లో ఉన్న మహిళగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఆ సన్నివేశంలో ఎలాంటి అసభ్యకరమైన చూపులు లేదా ఇబ్బందికరమైన విజువల్స్ ఉండవు. కేవలం కొన్ని సెకన్ల పాటు మాత్రమే కనిపించే ఆ క్లిప్ను సోషల్ మీడియాలో పెద్ద విషయంగా మార్చేశారు.
కొంతమంది నెటిజన్లు “జ్యోతిక బోల్డ్ సీన్” అంటూ వీడియోలను షేర్ చేస్తూ ఆమెపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయిన జ్యోతిక ఇలాంటి పాత్రలు చేయాలా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కానీ చాలా మంది మాత్రం ఇది పూర్తిగా అతిశయోక్తి అని చెబుతున్నారు.
జ్యోతిక ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మంచి నటిగా పేరు సంపాదించింది. కుటుంబానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే తనకు నచ్చిన పాత్రలు చేస్తూ వస్తోంది. ఒక పాత్ర కోసం నటించడం అంటే ఆ పాత్ర భావోద్వేగాలను చూపించడం మాత్రమే. దాన్ని వ్యక్తిగత జీవితంతో కలిపి చూడకూడదని అభిమానులు అంటున్నారు.
ఇంకొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మాత్రం గతంలో “కంగువ” సినిమా సమయంలో జ్యోతిక ట్రోలర్లపై మాట్లాడిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. అప్పటి మాటలకు ఇప్పుడు కొందరు ఇలా స్పందిస్తున్నారని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఏదేమైనా ఒక చిన్న సన్నివేశాన్ని తీసుకుని ఒక నటిని టార్గెట్ చేయడం సరైన విషయం కాదు. సినిమా పాత్రలను పాత్రలుగానే చూడాలి కానీ వ్యక్తిగత జీవితానికి ముడిపెట్టకూడదు. జ్యోతిక ఈ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి విషయాన్ని గుడ్డిగా నమ్మకుండా ఉండటం మంచిది.