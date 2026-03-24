Kaala Bhairava: కాల భైరవ – కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ పెళ్లి ఫిక్స్..? ఒకే దగ్గర కనిపించి ఆకట్టుకున్న జంట..!

Kavya Kalyanram Marriage :కాల భైరవ – కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ కలిసి కనిపించడం ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. వీరి పెళ్లి గురించి వస్తున్న వార్తలు రోజురోజుకు మరింత బలపడుతున్నాయి. తాజాగా ఒక బుక్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో ఇద్దరూ కలిసి కనిపించడంతో ఈ రూమర్స్ మరింత వేగం అందుకున్నాయి. ఒకే చోట కనిపించడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా వీరి పెళ్లి గురించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అయితే కాల భైరవ గానీ, కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ గానీ ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ వారి కుటుంబాలు ఇప్పటికే ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నాయని కొన్ని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. దీంతో ఫ్యాన్స్‌లో ఉత్సాహం మరింత పెరిగింది.  

కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయం ఉన్న నటి. చిన్నప్పటి నుంచే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె, తరువాత హీరోయిన్‌గా మారింది. ‘బలగం’, ‘మసూదా’ వంటి సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. ఆమె సహజమైన నటన, సింపుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.  

మరోవైపు కాల భైరవ ఒక ప్రముఖ సింగర్ మరియు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. తన ప్రత్యేకమైన వాయిస్‌తో అనేక హిట్ పాటలు అందించాడు. సంగీత రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించాడు. అతని పాటలు యువతలో మంచి క్రేజ్‌ను సంపాదించాయి.  

వీరిద్దరూ చాలా కాలంగా ఒకరికొకరు పరిచయం ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఆ పరిచయం క్రమంగా స్నేహంగా, తరువాత బలమైన బంధంగా మారిందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కుటుంబాలు కూడా ఈ సంబంధానికి అంగీకరించడంతో పెళ్లి విషయంపై చర్చలు మరింత పెరిగాయి.  

ఇక పెళ్లి ఏర్పాట్లు కూడా నిశ్శబ్దంగా జరుగుతున్నాయని టాక్ వినిపిస్తోంది. త్వరలోనే నిశ్చితార్థం లేదా అధికారిక ప్రకటన రావచ్చని కొందరు చెబుతున్నారు. అయితే దీనిపై స్పష్టమైన సమాచారం ఇంకా బయటకు రాలేదు.  

ఇదిలా ఉంటే..కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ తన కెరీర్‌పై కూడా దృష్టి పెట్టింది. ఆమె నటిస్తున్న వాట్స్ అప్ నరేష్.. సినిమా 2026లో విడుదల కానుంది. వ్యక్తిగత జీవితం, కెరీర్ రెండింటినీ సమతుల్యంగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఆమె ముందుకు సాగుతోంది.

