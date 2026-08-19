రైల్వే ప్రయాణికులకు ఒక భారీ శుభవార్త. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నుండి తిరుమల, తిరుచానూరు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం నేరుగా రెగ్యులర్ రైలు అందుబాటులో లేనప్పటికీ, కాచిగూడ నుండి తిరుచానూరుకు వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రెగ్యులర్ సర్వీస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ట్రైన్ నంబర్ 17607 ప్రతి గురువారం కాచిగూడ నుండి తిరుచానూరుకు బయలుదేరుతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
తిరుచానూరు భక్తులకు ఇది ఒక బంపర్ గుడ్ న్యూస్. కాచిగూడ నుండి తిరుచానూరు వెళ్లే వారి కోసం వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ను రెగ్యులర్ చేశారు. దీని ప్రకారం ప్రతి గురువారం కాచిగూడ నుండి తిరుచానూరుకు రైలు నడుస్తుంది.
ట్రైన్ నంబర్ 17607 కాచిగూడ నుండి తిరుచానూరుకు వెళ్తే, తిరుగు ప్రయాణంలో 17608 నంబరుతో తిరుచానూరు నుండి కాచిగూడకు ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ రైలు గురువారం రాత్రి 9:30 గంటలకు కాచిగూడ నుండి బయలుదేరుతుంది. ఇది కాచిగూడ నుండి మల్కాజిగిరి, చర్లపల్లి, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట మీదుగా తిరుచానూరు చేరుకుంటుంది.
మరుసటి రోజు శుక్రవారం ఉదయం 11:55 గంటలకు తిరుచానూరు చేరుకుంటుంది. అలాగే, తిరుచానూరు నుండి తిరిగి వచ్చే రైలు అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు బయలుదేరి, శనివారం ఉదయం 9 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకుంటుంది.
సాధారణంగా తిరుచానూరు వెళ్లాలంటే రేణిగుంట లేదా తిరుపతిలో దిగి అక్కడి నుండి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి వారి సౌకర్యార్థం కాచిగూడ నుండి తిరుపతి వెళ్లే వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీనివల్ల పద్మావతి అమ్మవారి దర్శనం కోసం ఇక్కడి నుండే నేరుగా వెళ్లవచ్చు.