Train Route Diversion September 2026: భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. పండుగల సమయంలో రద్దీ మరింత పెరగనుంది. సెప్టెంబర్ నెలలో వినాయక చవితి వంటి పండుగలు రానున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. కారిడార్ బ్లాక్ పనుల కారణంగా పలు రైళ్ల రాకపోకల్లో మార్పులు చేశారు. దీనివల్ల 16128, 16354, 16352 రైల్ నంబర్ల రైళ్లు సాధారణ మార్గాల్లో కాకుండా ఇతర మార్గాల్లో నడుస్తాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన అలర్ట్. మీరు ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలనుకుంటే, కారిడార్ బ్లాక్ పనుల వల్ల మార్చిన రైళ్ల రూట్ల గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది. రూట్లు మారినందున, ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణ సమయాలను, రూట్ వివరాలను ముందుగానే పరిశీలించుకోవాలి.
ప్రధానంగా రైల్వే ట్రాక్ నిర్వహణ, అభివృద్ధి పనుల కోసం కారిడార్ బ్లాక్ పనులు చేస్తున్నారు. అందువల్ల కొంతకాలం పాటు రైళ్లు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో నడుస్తాయి. టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు రైల్వే షెడ్యూల్ను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయాలి. ముఖ్యంగా 16128, 16354, 16352 రైళ్లలో ప్రయాణించే వారు ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నారో ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
ట్రైన్ నంబర్ 16128 గురువాయూర్ నుంచి చెన్నై వెళ్లే ఎగ్మోర్ ఎక్స్ప్రెస్, సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ రాత్రి 11:15 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది వయా కొట్టాయం ప్రయాణించి, కొట్టాయం నుంచి చాంగనస్సరీ, తిరువాళ్ల, చెంగనూరు వైపు వెళ్తుంది.
ఇక ట్రైన్ నంబర్ 16354 నాగర్కోయిల్ నుంచి కాచిగూడకు వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ రైలు, సెప్టెంబర్ 29 నుండి అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు ఉదయం 9:25 గంటలకు దుండిగల్ , కారూర్ మీదుగా వెళ్తుంది. ఈ మార్గంలో తిరుచిరాపల్లిలో స్టాప్ ఉండదు.
అదేవిధంగా, ట్రైన్ నంబర్ 16354 నాగర్కోయిల్ నుంచి కాచిగూడకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెస్ రైలు, సెప్టెంబర్ 14 నుండి 19వ తేదీల మధ్య ఉదయం 9:25 గంటలకు విరుద్నగర్, మధురై, కారైకుడి వయా తిరుచిరాపల్లి వెళ్తుంది. ఈ మార్గంలో మధురై, దుండిగల్ వద్ద స్టాప్ ఉండదు కానీ, మన్ మధురై, కారైకుడి వద్ద ఆగుతుంది.
చివరిగా, ట్రైన్ నంబర్ 16352 నాగర్కోయిల్ నుంచి లోకమాన్య తిలక్ టెర్మినస్కు వెళ్లే రైలు, సెప్టెంబర్ 10 నుండి 24వ తేదీల మధ్య ఉదయం 6:15 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది విరుద్నగర్, మధురై, కారైకుడి వయా తిరుచిరాపల్లి ప్రయాణిస్తుంది. ఈ మార్గంలో మధురై, దుండిగల్ వద్ద స్టాప్ ఉండదు, కానీ కారైకుడి, పుడికొట్టాయ్ వద్ద ఆగుతుంది.