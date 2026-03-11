English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kadapa: కడప జిల్లాలో ANM జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టుల భర్తీ.. 5, 10, డిగ్రీ అర్హతతో ఉద్యోగం..!!

AP ANM Kadapa Jobs 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మహిళలకు భారీ శుభవార్త తెలిపింది. కడప ఏఎన్ఎం జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. ఎన్నో రోజులుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూసే వారికి ఇది భారీ అవకాశం అని చెప్పొచ్చు. ప్రధానంగా కడప జిల్లాలోని మహిళలు, పిల్లలు, వికలాంగుల సీనియర్ సిటిజన్ శాఖ (WCDA&SC) దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. 26 పోస్టుల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
 ఏఎన్ఎం మహిళా, పిల్లల, సీనియర్ సిటిజెన్‌లకు సంబంధించి భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఏపీ ప్రభుత్వం కడప జిల్లాలో జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఏఎన్ఎం పోస్టులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ Kadapa.ap.gov.in ద్వారా భర్తీ చేపట్టింది.   

 మీరు కూడా ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు అయితే మీకు సువర్ణ అవకాశం. దాదాపుగా 26 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో చేరితే రూ.20వేల నుంచి లక్షకు పైగా జీతం అందుకోవచ్చు. కేవలం ఆఫ్ లైన్ విధానంలోనే ఈ దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది.   

 ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ ఆఫీస్ అకౌంటెంట్, స్టోర్ కీపర్, జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్,‌ జూనియర్ శానిటరీ వర్కర్, ఆఫీస్ వాచర్, ఏఎన్ఎం గ్రూప్ 3 మహిళల జాబ్ పోస్టుల భర్తీ చేయనుంది.   

 ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అభ్యర్థులు వయసు 18 ఏళ్ల నుంచి 52 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. దీనికి ఎలాంటి అప్లికేషన్ రుసుము లేదు. మెరిట్ లిస్టు రాత పరీక్ష ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు 20 మార్చి 2026 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.   

 ఆఫీస్ వాచర్‌కు విద్యార్హత 5వ క్లాస్ పాస్ అయితే చాలు. ఇక జూనియర్ శానిటరీ వర్కర్‌కు పదో తరగతి, ఏఎన్ఎం పోస్టుకు 12వ తరగతి ప్లస్‌ ఏఎన్ఎం ట్రైనింగ్ మిగతా పోస్టులకి డిప్లమా, డిగ్రీ అవసరం. ప్రభుత్వ నియమాకాల ప్రకారం రిజర్వేషన్ వర్గాలకు వయస్సు సడలింపు కూడా ఉంది.

AP Kadapa ANM Jobs 2026 Kadapa Junior Assistant Recruitment 2026 AP Government Jobs 2026 Kadapa District Jobs Notification

