  Kajal Agarwal: వెకేషన్ మూడ్‌లో కాజల్ అగర్వాల్.. భర్తతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్

Kajal Agarwal: వెకేషన్ మూడ్‌లో కాజల్ అగర్వాల్.. భర్తతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్

Actress Kajal Agarwal: హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కళ్యాణ్ రామ్ హీరోగా నటించిన లక్ష్మీ కల్యాణం సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది కాజల్. తన అందం, అభినయంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ స్టార్ స్టేటస్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ మధ్య సినిమాలను కాస్త తగ్గించిన కాజల్.. ప్రజెంట్ వెకేషన్ మూడ్‌లో ఉంది. తాజాగా కాజల్ షేర్ చేసిన బీచ్ ఫొటోలు.. నెట్టింట్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
కాజల్ అగర్వాల్.. రామ్ చరణ్ హీరోగా వచ్చిన 'మగధీర' సినిమాతో స్టార్ హీరోయిన్‌గా మారింది. ఇక తెలుగు, తమిళ ఇండస్ట్రీల్లో టాప్ హీరోయిన్‌గా వెలిగిన కాజల్.. గౌతమ్ కిచ్లు అనే ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాన్‌‌ని లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది.

ఇక ఆ తర్వాత బాబుకు జన్మనివ్వడంతో సినిమాలకు కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చింది కాజల్. ఇటీవల సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టిన కాజల్ బాలకృష్ణ హీరోగా వచ్చిన 'భగవంత్ కేసరి' సినిమాలో నటించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది.  

సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉండే కాజల్ అగర్వాల్.. తన మూవీ అప్డేట్స్‌తో పాటు, పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కూడా తన అభిమానులతో షేర్ చేస్తుంటుంది.    

కాజల్ తన భర్త కిచ్లుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాకు వెకేషన్‌కి వెళ్లింది. అక్కడ బీచ్ ఒడ్డున ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తూ దిగిన కొన్ని ఫొటోలను తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

కాజల్ పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలు నెట్టింట్లో దుమ్మురేపుతున్నాయి. నెటిజన్లు, ఫ్యాన్స్.. మీకు 40 ఏళ్లంటే నమ్మలేకపోతున్నాం, రెడ్ డ్రెస్‌లో స్టన్నింగ్‌గా ఉన్నారంటూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.    

