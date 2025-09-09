Kajal Aggarwal: ప్రమాదంలో ఉన్నాను.. ఇక లేనని కూడా.. కాజల్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Kajal Aggarwal Accident:
సౌత్ లో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న నటి కాజల్. పెళ్లయిన తర్వాత సినిమాలకు కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చిన ఈ హీరోయిన్ మళ్లీ వలస అవకాశాలు అందుకోవడానికి తెగ ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో.. తాజాగా ఈ హీరోయిన్ ప్రమాదంలో ఉంది అన్న వార్త వైరల్ అవుతూ ఉంది.
చందమామ సినిమాతో నిజంగానే అందరి దగ్గర చందమామ అనిపించుకున్న హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్. ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోలతో వరస సినిమాలు చేసి స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది.
ఇక స్టార్ స్టేటస్ కొనసాగిస్తున్న సమయంలోనే పెళ్లి చేసుకుని.. ఒక బాబుని కానీ సినిమాలకు కొద్ది రోజులపాటు గ్యాప్ ఇచ్చింది. ఇక కమల్ హాసన్ భారతీయుడు 2 చిత్రంతో కం బ్యాక్ ఇద్దామనుకున్న కాజల్ ఆశలు అన్ని నిరాశలయ్యాయి.
బాలకృష్ణతో కాజల్ చేసిన భగవంత్ కేసరి చిత్రం మాత్రం పరవాలేదు అనిపించింది. తాజాగా బాలీవుడ్ రామాయణంలో అవకాశం దక్కించుకున్న కాజల్ మళ్లీ తన కెరియర్.. జోష్ పెంచేలా కనిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో కాజల్ ప్రమాదంలో ఉంది అన్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి.
ఇక దానిపై కాజల్ స్పందిస్తూ..” నేను ప్రమాదంలో ఉన్నానని.. ఇక లేనని కూడా.. వస్తోంద వార్తలు నా దగ్గర వరకు వచ్చాయి. అయితే ఈ వార్తలు చూసి నేను నవ్వుకుంటున్నాను. ఇదంతా ఫేక్ న్యూస్. ఇలాంటి వార్తలు స్ప్రెడ్ చేసే బదులు ఏదైనా మంచి వార్తలు నలుగురితో పంచుకోండి,” అని చెప్పుకొచ్చింది.
అంతేకాకుండా తన కార్ ఆక్సిడెంట్ ఏమీ జరగలేదని.. తన అభిమానులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చింది ఈ హీరోయిన్.