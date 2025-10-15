English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kajal Aggarwal: ఆస్పత్రిలో చేరిన హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్..ముక్కులో ట్యూబ్, ఐసీయూలో..అసలేం జరిగింది!

Kajal Aggarwal Anti Aging: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రముఖ హీరోయిన్లలో కాజల్ అగర్వాల్ ఒకరు. ఆమె తెలుగు, హిందీ భాషలలో కూడా అనేక చిత్రాలలో నటించింది. ఇటీవల ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసిన ఒక ఫోటో ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయింది. అప్పటి నుండి చాలా మంది అభిమానులు ఆమెకు ఏమైందని అడుగుతున్నారు. దీని గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఇక్కడ చూద్దాం.
1 /8

'లక్ష్మీ కళ్యాణం' సినిమాతో టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైన కాజల్..  2009లో విడుదలైన 'మగధీర' ద్వారా దేశమంతటా పాపులర్ అయ్యింది. ఈ సినిమాతో ఆమె మార్కెట్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. అనేక భాషల్లో ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి.  

2 /8

నటి కాజల్ అగర్వాల్ ఎక్కువగా తెలుగు చిత్రాలలోనే నటించింది. ఆమె చెల్లెలు నిషా కూడా చిత్ర పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించింది. అయితే, చిత్ర పరిశ్రమ ఆమెకు పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు.  

3 /8

తెలుగులో రామ్ చరణ్, ప్రభాస్ సహా పలువురు అగ్ర హీరోలతో కలిసి నటించింది. ఆ తర్వాత అదేవిధంగా కాజల్ అగర్వాల్ తమిళంలో విజయ్, అజిత్ సహా పలువురు నటులతో కలిసి నటించింది.    

4 /8

కాజల్ అగర్వాల్ 2020లో గౌతమ్ కిచ్లును వివాహం చేసుకుంది. వారికి ఒక బిడ్డ పుట్టింది.   

5 /8

ఒకవైపు కుటుంబం మరోవైపు సినీ కెరీర్ ఉన్న కాజల్ అగర్వాల్ ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమలో పెద్దగా చురుగ్గా లేరు. అయితే, తనకు వచ్చిన ఏ సినిమా అవకాశాలలోనూ నటించడానికి ఆమె వెనుకాడటం లేదు. కాజల్ చివరిసారిగా 'ఇండియన్ 2' చిత్రంలో అతిధి పాత్రలో కనిపించింది.   

6 /8

కాజల్ అగర్వాల్ తాజాగా తీసిన ఒక ఫోటో ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఆమెను చూసిన అభిమానులు ఆమెకు ఏమైంది అని అడుగుతున్నారు.  

7 /8

ఈ ఫోటోను కాజల్ అగర్వాల్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో పోస్ట్ చేసింది. అందులో ఆమె ముక్కులో ట్యూబ్, చేతిలో ఒక జత చుక్కలు వేసుకుని ఉంది. ఇది యాంటీ ఏజింగ్ ట్రీట్‌మెంట్ అని చెబుతారు.

8 /8

కొంతమంది సెలబ్రిటీలు అప్పుడప్పుడు ఇలా చేస్తుంటారు. దీపావళి సందర్భంగా తనను తాను మెరుగుపరుచుకోవడానికి కాజల్ అగర్వాల్ కూడా ఈ చికిత్స చేయించుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. 

