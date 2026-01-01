Kajal Aggarwal: 40 ఏళ్ల వయసులో ఇలా అవసరమా..డ్రెస్ లేకుండా బెడ్ పైన అలా కనిపించిన కాజల్.. !

Kajal Agarwal Hot Pics
ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్ స్టార్ హీరోయిన్ అంటే వెంటనే గుర్తుకు వచ్చే పేరు కాజల్ అగర్వాల్ అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. వరుస హిట్స్తో స్టార్డమ్ను ఎంజాయ్ చేసిన ఆమె.. కెరీర్ పీక్లో ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేసుకుని కుటుంబ జీవితానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది.
ఆ తర్వాత బిడ్డకు జన్మనిచ్చి..కొంత విరామం తీసుకుని మళ్లీ సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. రీఎంట్రీ తర్వాత ఆమె చేసిన భగవంత్ కేసరి..సత్యభామ వంటి సినిమాలు ఓ మోస్తరు విజయం సాధించాయి. అయితే ఇండియన్ 2 సినిమాపై ఉన్న భారీ అంచనాలు మాత్రం నిలవలేదు. ఆ సినిమా డిసాస్టర్ గా మిగిలింది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా కాజల్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఫోటోలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం డాన్స్ ఫ్లోర్లో తీసిన ఫోటోలు షేర్ చేయగా..అవి కొంతమందికి అసభ్యంగా అనిపించాయని కామెంట్లు వచ్చాయి.
ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఆమె పెట్టిన కొత్త ఫోటోలు మరింత హడావుడి చేశాయి. అందులో మొదటి ఫోటోలో.. కాజల్ దుప్పటి కప్పుకుని మంచం మీద కూర్చుని ఏదో పని చేస్తూ కనిపించింది. దుస్తులు లేకుండా.. దుప్పటి మాత్రమే కప్పుకున్నట్టు ఉన్న ఈ ఫోటోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందించారు. View this post on Instagram A post shared by Kajal A Kitchlu (@kajalaggarwalofficial)
అంతేకాదు.. మరో ఫోటోలో బాత్రూంలో తవల్ కట్టుకుని మేకప్ చేసుకుంటున్న దృశ్యాన్ని కూడా షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోలు చూసిన కొంతమంది అభిమానులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. “ఇలాంటి ఫోటోలు ఎందుకు షేర్ చేస్తున్నారు?” అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. కాజల్ ప్రస్తుతం 40ల వయసులో ఉన్నారని..ఈ దశలో ఇలాంటి పోస్టులు అవసరమా అని కొందరు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అయితే మరోవైపు కొంతమంది మాత్రం ఇది ఆమె వ్యక్తిగత ఇష్టం అని..సోషల్ మీడియాలో తన జీవితం నుంచి ఒక క్షణాన్ని మాత్రమే చూపిందని అంటున్నారు. ప్రతి సెలబ్రిటీకి తన అభిరుచులు ఉంటాయని.. వాటిని గౌరవించాలని చెప్పేవారూ ఉన్నారు. మొత్తానికి..కాజల్ తాజా ఫోటోలు అభిమానుల్లో భిన్న అభిప్రాయాలను రేపుతూ సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి.