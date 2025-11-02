Kajal Aggarwal: కాజల్ అగర్వాల్ పెళ్లి వెనుక ఇంత కథ జరిగిందా.. అందుకే అంత తొందరగా.‌.!

Kajal Marriage: కాజల్ అగర్వాల్ తన అందంతో నటనతో భారీ పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్న ఈమె పెళ్లి వెనుక ఊహించని కథ జరిగిందని.. తెలిసి ఇంత జరిగిందా అంటూ నేటిజన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏమి జరిగింది .. స్టార్ట్ స్టేటస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడే కాజల్ ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది అనే పూర్తి.. వివరాల్లోకి వెళ్తే..
టాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు సంపాదించిన కాజల్ అగర్వాల్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎన్నో చిత్రాలలో నటించిన ఈ ముద్దుగుమ్మ తన అందం, అభినయంతో ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ఎంతోమంది స్టార్ హీరోలకు జోడిగా నటించి లక్కీ హీరోయిన్గా మారిన కాజల్ అగర్వాల్ సడన్గా తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు అయిన గౌతమ్ కిచ్లును పెళ్లి చేసుకుంది. అలా పెళ్లి చేసుకోవడం వెనక ఒక కారణం ఉన్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ గా మారింది.
డైరెక్టర్ తేజ రికమండేషన్ తో, కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్లో వచ్చిన చందమామ సినిమాలో హీరోయిన్ గా కాజల్ అగర్వాల్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలా చందమామ సినిమా విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో పౌరుడు, ఆటాడిస్తా తర్వాత తెలుగులో అవకాశాలు రాకపోవడంతో తమిళ ఇండస్ట్రీ వైపుగా అడుగులు వేసింది.
పలని, సరోజ ,బొమ్మలాట అనే చిత్రాలలో నటించింది. పలని అనే సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆ సినిమాలో నటించిన భరత్ తో కాజల్ అగర్వాల్ ప్రేమలో ఉండేదని, హీరోతో కలిసి పార్టీలకు కూడా వెళ్లేదనే వార్తలు కూడా తమిళ ఇండస్ట్రీలో వినిపించాయి. దీంతో త్వరలోనే వీరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే విధంగా కూడా వార్తలు వినిపించాయి.
పలని మూవీ విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో భరత్ కూడా కాజల్ సినిమాలలో నటించకుండా తనని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇబ్బంది పెట్టారని, కానీ కాజల్ అగర్వాల్ మాత్రం తనకు ఇప్పుడిప్పుడే అవకాశాలు వస్తున్నాయని, తన కుటుంబం ఆర్థికంగా స్థిరపడిన తర్వాతే పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పిందట. ఈ విషయాలన్నీ పూర్తిగా తెలుసుకున్న భరత్ ఒక ఏడాది తర్వాత కాజల్తో బ్రేకప్ అయ్యిందట. కానీ కాజల్ మాత్రం తన కెరీర్ మీదే ఫోకస్ పెట్టింది. ఆ సమయంలో మగధీర సినిమాలో కాజల్ అగర్వాల్ ని తీసుకోవడంతో ఈమె కెరియర్ పూర్తిగా మారిపోయింది.
అలా కుటుంబం కోసం.. కెరియర్ కోసం ప్రేమించిన వ్యక్తిని దూరం చేసుకుని కెరియర్ పై ఫోకస్ పెట్టిన కాజల్ అగర్వాల్.. ఆ తర్వాత తను చిన్ననాటి స్నేహితుడిని పెళ్లి చేసుకొని పండంటి కొడుకుకు జన్మనిచ్చింది.