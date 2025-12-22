Kajal Aggarwal: హిందువులారా.. మేల్కోండి..! స్టార్‌ హీరోయిన్‌ కాజల్‌ పోస్ట్‌ వైరల్‌..

Heroine Kajal Viral Post On Bangladesh Incident: ఇటీవల బంగ్లాదేశ్లో ఓ హిందూ వర్కర్ను దారుణంగా కొట్టి చంపి చెట్టుకు కట్టేసి కాల్చివేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ స్పందించారు. బంగ్లాదేశ్లో హిందువులను కాపాడాలంటూ హీరోయిన్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు. అది వైరల్గా మారింది. ' హిందువులారా.. మేల్కోండి.. మౌనం మిమ్మల్ని రక్షించదు' అని ఆమె పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆ పోస్టు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతుంది.
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ బంగ్లాదేశ్ ఘటనపై తాజాగా స్పందించారు. ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన పోస్ట్ వైరల్ గా మారుతుంది. దీపు చంద్రదాస్ అనే హిందువును బంగ్లాదేశ్లో దారుణంగా చంపి చెట్టుకు కట్టి తగలబెట్టిన ఎడిటెడ్ వీడియోను కూడా ఆమె పోస్ట్ చేశారు.
ఇక బంగ్లాదేశ్లో హిందువులను కాపాడాలంటూ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. హిందువులారా మేల్కోండి.. మౌనం మిమ్మల్ని రక్షించదు అని ఆమె తీవ్రంగా స్పందించారు. అంతేకాదు All Eyes On Bangladesh Hindus అనే క్యాప్షన్ కూడా పెట్టారు
ఆ పోస్టు వైరల్ గా మారుతుంది. అయితే ఇటీవలే బాంగ్లాదేశ్లో మైమన్సింగ్ డివిజన్ భలుకాలో దీపు చంద్రదాస్ అనే హిందూవుని దారుణంగా కొట్టి హత్య చేశారు. ఓ గార్మెంట్ ఫ్యాక్టరీలో పని చేస్తున్న అతడిని కావాలనే మహమ్మద్ ప్రవక్తను దూషించాడు అని అభ్యంతరం వ్యాఖ్యలు చేస్తూ కొట్టి చంపారు. ఆ తరువాత చెట్టుకు కట్టేసి ఉరివేసి తగలబెట్టారు.
ఈ ఘటన యావత్ భారతీయుల్లో తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తించింది. ఇక బంగ్లాదేశ్లో ఉన్న హిందువుల పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తీవ్రంగా ఖండించారు. తాజాగా టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ కూడా స్పందించారు.
తెలుగు, తమిళ, హిందీ సినిమాలో నటించిన కాజల్ అగర్వాల్ గురించిన ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఈమె పలు సైమా, ఫిల్మ్ ఫేయిర్ అవార్డులు కూడా దక్కించుకుంది. ఇక కాజల్ హిందీ సినిమాలో క్యున్ హో గయానా అనే (2004)తో అరంగేట్రం చేశారు. ఆ తర్వాత తెలుగులో లక్ష్మీ కళ్యాణం (2007)లో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టారు.