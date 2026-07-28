Kajal Aggarwal:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ తన సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో మంచి అనుభవాలతో పాటు కొన్ని చేదు సంఘటనలను కూడా ఎదుర్కొన్నట్లు వెల్లడించారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆమె, సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తనకు ఎదురైన ఓ భయానక ఘటనను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ విషయం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
కాజల్ అగర్వాల్ తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 'మగధీర', 'డార్లింగ్', 'బిజినెస్మెన్', 'మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్' వంటి చిత్రాలతో ఆమెకు ప్రత్యేకమైన అభిమాన వర్గం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం కుటుంబ జీవితంతో పాటు తనకు నచ్చిన పాత్రలను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుంటూ కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్నారు.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, ఒక సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన సంఘటనను కాజల్ గుర్తు చేసుకున్నారు. షూటింగ్ ముగిసిన తర్వాత తాను కారవాన్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నానని చెప్పారు. అదే సమయంలో ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా ఓ వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా కారవాన్లోకి వచ్చాడని తెలిపారు.
ఆ వ్యక్తి ఆ సినిమా యూనిట్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడని కాజల్ వెల్లడించారు. లోపలికి వచ్చిన వెంటనే తన చొక్కా తీసి, ఛాతిపై కాజల్ పేరుతో వేయించుకున్న టాటూను చూపించాడని చెప్పారు. ఆ ఘటన ఒక్కసారిగా తనను భయపెట్టిందని, ఏమి జరుగుతుందో అర్థం కాక కొన్ని క్షణాలు షాక్కు గురయ్యానని తెలిపారు.
తన పేరుతో టాటూ వేయించుకోవడం అభిమానానికి నిదర్శనం కావచ్చని కాజల్ అన్నారు. కానీ ఒక మహిళ ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో అనుమతి లేకుండా వ్యక్తిగత ప్రదేశంలోకి రావడం మాత్రం అస్సలు సరైన ప్రవర్తన కాదని స్పష్టం చేశారు. అభిమానం పేరుతో ఎవరూ హద్దులు దాటకూడదని ఆమె సూచించారు.ఆ వ్యక్తికి తాను గట్టిగా హెచ్చరిక చేసినట్లు కూడా కాజల్ చెప్పారు. ఇలాంటి చర్యలు చట్టపరంగా కూడా తప్పేనని, మళ్లీ ఇలా చేయవద్దని చెప్పి అక్కడి నుంచి పంపించానని వెల్లడించారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ ఇతరుల వ్యక్తిగత గోప్యతను గౌరవించాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
కాజల్ చెప్పిన ఈ అనుభవం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. చాలామంది అభిమానులు ఆమెకు మద్దతు తెలుపుతూ, సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గౌరవించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అభిమానం ఉండటం మంచిదే కానీ, అది ఇతరులకు అసౌకర్యం లేదా భయం కలిగించేలా ఉండకూడదని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.