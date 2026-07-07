Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Kajal Aggarwal: కొడుకు కోసం కెరీర్‌లో భారీ మార్పు.. కాజల్ కొత్త నిర్ణయం!

Kajal Aggarwal: కొడుకు కోసం కెరీర్‌లో భారీ మార్పు.. కాజల్ కొత్త నిర్ణయం!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 07, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:53 AM IST

Kajal Aggarwal:మదర్‌హుడ్ తర్వాత తన సినిమా ఎంపికలో పెద్ద మార్పు వచ్చిందని కాజల్ అగర్వాల్ తెలిపారు. తన కుమారుడు నీల్ గర్వపడేలా ఉండే కథలు, పాత్రలకే ఇకపై ప్రాధాన్యం ఇస్తానని ఆమె వెల్లడించారు.

 

The India Story1/5

కాజల్ అగర్వాల్

తాజా ఇంటర్వ్యూలో కాజల్ మాట్లాడుతూ.. ఇప్పుడు నేను చేసే సినిమా నా కొడుకు పెద్దయ్యాక చూసి గర్వపడతాడా? మమ్మా చేసిన గొప్ప సినిమా అని చెప్పుకుంటాడా? అనే కోణంలో ముందుగా ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పారు. అందుకే ఇకపై కేవలం కమర్షియల్ సినిమాలకే కాదు.. బలమైన కథ, మంచి పాత్ర, భావోద్వేగాలు ఉన్న ప్రాజెక్టులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.  

Mandodari2/5

కాజల్ కామెంట్స్

ప్రస్తుతం కాజల్ ది ఇండియా స్టోరీ మరియు రామాయణ: పార్ట్ 1 చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారు. రామాయణ లో ఆమె మండోదరి పాత్రలో నటిస్తుండగా, రణ్‌బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, యశ్ రావణుడిగా, సాయిపల్లవి సీతగా కనిపించనున్నారు.  

Ramayana Movie3/5

కాజల్ కుమారుడు నీల్

ఈ సినిమా తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని కాజల్ చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే తన కుమారుడు నీల్‌కు చిన్నప్పటి నుంచే రామాయణం అంటే చాలా ఇష్టమట. ఇంట్లో ప్రతిరోజూ రామలీల చూస్తాడని, తాను రామాయణ సినిమాలో నటిస్తున్నానని చెప్పగానే చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాడని తెలిపారు. అయితే నీల్‌కు శ్రీరాముడి పాత్ర కంటే రావణుడి పాత్రే ఎక్కువ ఇష్టమని నవ్వుతూ చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది.  

Neil4/5

రామాయణ సినిమా

అంతేకాదు, రామాయణ: పార్ట్ 2 విడుదలయ్యే సమయానికి నీల్‌కు ఐదేళ్లు వస్తాయని, థియేటర్‌లో తన కుమారుడు చూసే మొదటి సినిమా అదే అవుతుందని కాజల్ వెల్లడించారు. తనను మండోదరిగా పెద్ద తెరపై చూసే ఆ క్షణం కోసం తాను కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు చెప్పారు.  

Kajal Aggarwal Comments5/5

మండోదరి

ప్రస్తుతం కాజల్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక ఆమె నటించిన ది ఇండియా స్టోరీ జూలై 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

TAGS:
Kajal Aggarwal
Kajal Aggarwal Comments
neil
Ramayana Movie
Mandodari
The India Story

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జమ్మూ కశ్మీర్‌‌లో క్లౌడ్ బరస్ట్.. కొట్టుకుపోతున్న కొండలు, వాహనాలు..
jammu kashmir cloud burst8 min ago
2
Shani Dev44 min ago
3
Hyderabad58 min ago
4
Sun Transit1 hr ago
5
MS Dhoni1 hr ago