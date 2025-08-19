Kajal Aggarwal: ఏకంగా అలాంటి పాత్ర చేయడానికి సిద్ధమైపోయిన కాజల్…ఫాన్స్ ఫ్యూసులు అవుట్..

Kajal Aggarwal Career
కాజల్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు.. అవసరం లేదు. చందమామగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే తన కెరియర్ సాఫీగా సాగుతున్న సమయంలోనే పెళ్లి చేసుకుంది.
ఇక ఆ తరువాత తను ప్రెగ్నెంట్ కావడంతో.. సినిమా అవకాశాలు తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఇక బాబు పుట్టిన తర్వాత సినిమాలకు దూరం అవుతూ వచ్చింది.
కాజల్ ఇక ఈ మధ్యనే సినిమాలు ఒప్పుకుంటూ.. మళ్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో దూసుకుపోవాలని చూస్తోంది. అయితే కాజల్ ఈ మధ్య చేసిన చిత్రాలు అన్నీ కూడా డిజాస్టర్ గా నిలిచాయి. ముందుగా ఇండియన్ 2 పైన తన ఆశలన్నీ పెట్టుకుంది. కానీ ఆ సినిమా డిజాస్టర్ కావడంతో ప్రస్తుతం కాజలకి పెద్దగా అవకాశాలు లేవు
ఈ క్రమంలో కాజల్ ఏకంగా ఒక రాబోయే చిత్రంలో.. ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా కనిపించనుంది అని వినికిడి. ఈ మధ్యనే హీరోయిన్ ఓరియంటడ్ సినిమా అంతు సత్యభామ అనే చిత్రంలో చేసింది.
ఈ ప్రయోగం కూడా బెడిసికొట్టింది. ఇలాంటి సమయంలో ఇలా ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా కాజల్ కనిపించి మెప్పిస్తుందా లేదా చూడాలి. కానీ అభిమానులు మాత్రం ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో హీరోయిన్గా వచ్చే అవకాశాలు కూడా తగ్గిపోతాయి అని బాధపడుతున్నారు.