English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kajol Devgan: 50 యేళ్ల వయసులో వన్నె తరగని అందంతో జిగేల్ అనిపిస్తోన్న కాజోల్..లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..

Kajol Devgan: 50 యేళ్ల వయసులో వన్నె తరగని అందంతో జిగేల్ అనిపిస్తోన్న కాజోల్..లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..

Kajol Devgan: కాజోల్ దేవగణ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన కుటుంబం నుంచి వచ్చానా.. హీరోయిన్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు బాలీవుడ్ లో తన తోటి నటుడు  అజయ్ దేవగణ్ ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. అంతేకాదు బాలీవుడ్ లో మోస్ట్ సక్సెస్ ఫుల్ గా హీరోయిన్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు 50 యేళ్ల వయసులో అదే సోయగంతో అలరిస్తోంది. 
1 /6

కాజోల్ .. బాలీవుడ్ లో తన కంటూ స్పెషల్ ఐడెండిటీ ఏర్పచుకుంది.  ఈమె 1974 ఆగష్టు 5న బాంబేలో జన్మించింది. కాజోల్ తల్లి తనూజా కూడా బాలీవుడ్ లో అగ్ర కథానాయికగా రాణించింది. అంతేకాదు కాజోల్ అమ్మమ్మ శోభనా సమర్ధ్ , అమ్మమ్మ వాళ్ల రత్నాబాయి కూడా బాలీవుడ్ లో హీరోయిన్ గా నటించారు.ఈమెది నాల్గో తరంలో సక్సెస్ ఫుల్ గా రాణిస్తోంది. 

2 /6

కాజోల్ వయసు 50 దాటినా.. ఇప్పటికే కొన్ని పాత్రలు ఈమెను వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి. అటు వెబ్ సిరీస్ లో కూడా నటిస్తోంది. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో హీరోయిన్ గా సత్తా చాటుతున్న కొద్ది మంది హీరోయిన్స్ లో ఈమె ఒకరు. అటు భర్తతో కలిసి ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించింది. తానాజీ వీళ్ల కలయికలో వచ్చిన లాస్ట్ మూవీ. 

3 /6

కాజోల్ దేవగణ్.. 1992లో ‘బేగుది’సినిమాతో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా పెద్దగా అలరించలేకపోయింది. ఆ తర్వాత అబ్బాస్ మస్తాన్ దర్శకత్వంలో షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘బాజీఘర్’తో ఒక్కసారిగా కాజోల్ ఫేట్ మారిపోయింది. ఆ తర్వాత కథానాయికగా వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. 

4 /6

ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ తెరపై షారుఖ్ తో ఈమె కెమిస్ట్రీ బాగా సెట్ అయింది. వీళ్ల కాంబినేషన్ లో ‘బాజీఘర్’, ‘కరన్ అర్జున్’, దిల్ వాలే దుల్హనియా లేజాయేంగే’, కుచ్ కుచ్ హోతా హై’,  ‘కభీ ఖుషీ కభీ గమ్’ సినిమాలు బాలీవుడ్ లో  సంచలన విజయాలు సాధించాయి.

5 /6

అటు బాలీవుడ్ లో తన భర్త అజయ్ దేవ గణ్ తో ఎక్కువ చిత్రాల్లో నటించింది. హల్ చల్, గూండారాజ్, ఇష్క్, ప్యార్ తో హోనా హీ తా, రాజు చాచా, దిల్ క్యా కరే, యూ మీ ఔర్ హమ్, తానాజీ వరకు తన భర్తతో నటించిన చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాలే అందుకున్నాయి. 

6 /6

ప్రస్తుతం తన ఏజ్ కు తగ్గ క్యారెక్టర్స్ తో బాలీవుల్ లో పలు చిత్రాలతో పాటు వెబ్ సిరిస్ లో యాక్ట్ చేస్తూ ఇప్పటికీ అలరిస్తూనే ఉంది కాజోల్. ప్రస్తుతం వయసు 50 దాటినా.. అదే సోయగంతో కుర్ర హీరోయిన్స్ సైతం కుళ్లుకునేలా చేస్తోంది.   

Kajol Devgan Kajol Devgan pics Kajol Devgan Top Films Kajol Top 10 Films Kajol movies Kajol Top movies list Dilwale Dulhaniya lejayange Yeh Dillagi Bollywood

Next Gallery

Prabhas: ప్రభాస్ అభిమానులకు షాకింగ్ న్యూస్.. ‘రాజా సాబ్’ ముందున్న పెద్దగండం ఇదే..