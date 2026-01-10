Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్ కూతురు కవిత, అల్లుడు అనిల్ ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..? ఒకప్పుడు ఏ ఉద్యోగం చేసేవారంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kalvakuntla Kavitha: కల్వకుంట్ల కవిత..ఈ పేరు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారిందనే చెప్పొచ్చు. బిఆర్ఎస్ నుండి సస్పెన్షన్, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా వంటి సంఘటనలతో ఆమె చుట్టూ చర్చలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అయితే కవిత రాజకీయ జీవితం అందరికీ తెలిసినప్పటికీ.. వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చాలా మందికి తెలియదు. కవితతో పాటు ఆమె భర్త అనిల్ ఏం చదువుకున్నారు..? రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఏ ఉద్యోగం చేసేవారనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

తెలంగాణ మొదటి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు, శోభలకు.. కవిత 1978 మార్చి 13న జన్మించింది. ఆమె పూర్తి విద్యాభ్యాసం హైదరాబాద్‌లోనే జరిగింది. స్టాన్లీ బాలికల స్కూల్‌లో ప్రాథమిక చదువు, విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన జ్యోతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కవిత బీటెక్ కంప్లీట్ చేసింది. తర్వాత తన బ్రదర్ కేటీఆర్ మాదిరిగానే ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికాకు వెళ్లింది. అక్కడ మిసిసిప్పి యూనివర్సిటీలో 2001లో కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసింది. చదువు అయిన తర్వాత కొంతకాలం అమెరికాలోనే సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పని చేసింది కవిత.

2 /5

2003లో దేవనపల్లి అనిల్ కుమార్‌తో కవిత వివాహం జరిగింది. అనిల్ కూడా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్. వివాహం తర్వాత ఇద్దరూ అమెరికాలోనే కొంత కాలం నివసించారు. కానీ తండ్రి కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ప్రారంభించి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు.. కవిత 2006లో ఇండియాకు తిరిగి వచ్చింది. రాజకీయాలపై ఇంట్రెస్ట్‌తో కవిత, బిజినెస్ మీద అనిల్‌కు ఆసక్తి కలగడంతో ఇద్దరూ స్వదేశానికి తిరిగొచ్చారు. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ తమ తమ మార్గాల్లోనే ముందుకు సాగుతున్నారు.   

3 /5

ఇక కవిత, అనిల్ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కొడుకు ఆదిత్య అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదువుతున్నాడు. గతేడాది ఓక్ ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాడు. చిన్న కొడుకు ఆర్య హైదరాబాద్‌లో తల్లిదండ్రులతో పాటు ఉంటూ చదువుకుంటున్నాడు.  

4 /5

అమెరికా నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కవిత రాజకీయాల్లో చురుకుగా మారింది. తండ్రి స్థాపించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుబంధంగా తెలంగాణ జాగృతి సంస్థను 2006లో ప్రారంభించింది. ఇది తర్వాత భారత జాగృతిగా మారింది. ఈ సంస్థ ద్వారా తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడటానికి కవిత కృషి చేసింది. ముఖ్యంగా బతుకమ్మ పండుగలను ఘనంగా జరిపించింది. 

5 /5

తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో కవిత కీలక పాత్ర పోషించింది. 2014లో రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఆమె రాజకీయ బలం మరింత పెరిగింది. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా, కవిత నిజామాబాద్ నుండి లోక్‌సభ ఎంపీగా ఎన్నికైంది. 2019లో మళ్లీ పోటీ చేసి ఓడిపోయినా, బిఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చారు. ఇటీవల ఆ పదవికి రాజీనామా చేసి, సొంతంగా రాజకీయాలు చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.  

Kalvakuntla Kavitha Kcr Daughter Kalvakuntla Kavitha Kalvakuntla Kavitha Husband Kalvakuntla Kavitha Biography Kalvakuntla Kavitha Study

