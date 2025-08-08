English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kalyan Jewellers: క్యూ 1 ఫలితాల్లో అదరగొట్టిన కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్..అంచనాలకు మించి లాభం.. మూడేళ్లలో భారీగా పెరిగిన షేర్లు..!!

Kalyan Jewellers: కల్యాణ్ జ్యూవెల్లర్స్ క్యూ 1 ఫలితాలు అంచనాలకు మించి అదరగొట్టాయి. మొదటి త్రైమాసికంలో రూ. 264కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ -జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం 48.6శాతం మేర పెరిగింది. మూడేళ్లలో కల్యాణ్ జ్యువెల్లరీ కంపెనీ షేర్లు 730శాతం పెరిగాయి. షేర్ ధర 10 రెట్లు పెరిగింది. ఆగష్టు 7వ తేదీన కంపెనీ  తన మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలను విడుదల చేసింది. 
భారతదేశంలో అతిపెద్ద జ్యువెల్లరీ కంపెనీల్లో ఒక్కటైన కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ గురించి అందరికీ తెలుసు. ఇది వ్యాపారంలోనే కాదు..స్టాక్ మార్కెట్లోనూ దుమ్మురేపుతోంది. ఆగష్టు 7వ తేదీన కంపెనీ తన మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలను విడుదల చేసింది మొదటి త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ. 264కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించినట్లు వెల్లడించింది. ఇన్వెస్టర్లకు భారీగా లాభాన్ని అందించింది. జనవరి 2022లో కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ షేర్ల ధర రూ. 55 స్థాయిలో ఉంది. ఇప్పుడు రూ. 590కి చేరుకుంది. అంటే మూడేండ్ల కాలంలో షేర్ల ధర దాదాపు 10 రెట్లు పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. 

జూన్ 30. 2025తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసికంలో కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ రూ. 264కోట్ల లాభాన్ని నమోదు చేసింది. నికర లాభం గతేడాదితో పోల్చితే 48.6శాతం వ్రుద్ధిని సాధించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. గత ఆర్థిక ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ. 177.7 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. 

గతేడాది ఇదే కాలంలో కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 31.5శాతం పెరిగి రూ. 7,268.4కోట్లకు చేరింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇదే కాలంలో ఇది రూ. 5, 527.8కోట్లుగా ఉంది. కార్యాచరణ పరంగా చూస్తే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో కంపెనీ  EBITDA 89.3శాతం పెరిగి రూ. 508కోట్లకు చేరుకుంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలో ఇది రూ. 268.3కోట్లుగా ఉంది. రివ్యూలో ఉన్న త్రైమాసికంలో EBITDA మార్జిన్ 7శాతంగా ఉంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇదే కాలంలో ఇది 6.7శాతాంగా ఉంది.   

2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాలు రూ. 1,070కోట్ల ఆదాయాన్ని అందించాయని.. మునుపటి ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోల్చితే ఇది 32శాతం వ్రుద్ధిని నమోదు చేసినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. క్యూ1ఎఫ్ వై 26లో కంపెనీ మధ్య ప్రాచ్యం నుంచి రూ. 1,026కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. ఇది ఏడాదికి 27శాతం వ్రుద్ధిని నమోదు చేసింది. అయితే పన్ను చెల్లింపు తర్వాత లాభం రూ. 22కోట్లుగా ఉంది. 

కాగా గత కొంత కాలంగా బంగారం ధరలు ఆల్ టైం గరిష్టాలను నమోదు చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ ఆర్థిక పనితీరు మెరుగుపడటం సహా మార్కెట్లో తన ఉనికి మరింత విస్తరించడంపై కూడా ఫోకస్ పెట్టింది. దీంతో స్టాక్ కూడా పరుగులు పెడుతుందనే చెప్పవచ్చు.   

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

