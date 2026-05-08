Kalyan Jewellers: దుమ్మురేపుతున్న కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్.. షేర్ హోల్డర్ల పంట పండింది.. బంగారం కంటే ఎక్కువ లాభాలు అందిస్తున్న స్టాక్..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 08, 2026, 08:35 PM IST|Updated: May 08, 2026, 08:35 PM IST

Kalyan Jewellers shares:  బంగారం వ్యాపార దిగ్గజం అయిన కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ ఇన్వెస్టర్ల పాలిట కాసుల వర్షం కురిపించింది. 2026 మార్చి త్రైమాసికంలో కంపెనీ భారీ ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేసింది. ఆదాయం, లాభాల విషయంలో అంచాలను మంచి దూసుకుపోయింది. దీంతో షేర్ హోల్డర్లకు డివిడెండ్ బోనాంజా ప్రకటించింది. 

స్టాక్ మార్కెట్లో కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ షేర్సు బంగారు మెరుపులు మెరిపిస్తోంది. మే 8న విడుదలైన 4వ త్రైమాసిక ఫలితాలు మార్కెట్ వర్గాలను ఒక్కింత ఆశ్చర్యపరిచాయి. గతేడాది మార్చి త్రైమాసికంలో రూ. 187. 6కోట్లుగా ఉన్న ఈ కంపెనీ నికర లాభం.. ఈ ఏడాది ఏకంగా 97శాతం మేర వృద్ధి చెందింది. దీంతో నికర లాభం రూ. 409.5కోట్లకు చేరుకుంది. అంటే దాదాపు రెట్టింపు లాభాలను కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ సొంతం చేసుకుంది.  ఈ ఫలితాల ప్రభావంతో కంపెనీ షేర్లు 3.26 శాతం పెరిగి రూ. 424.55 వద్ద ముగిశాయి.

కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రమేష్ కళ్యాణరామన్ మాట్లాడుతూ... ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా మేము అమ్మకాలలో బలమైన వృద్ధిని చూశాము. ముఖ్యంగా మార్చి త్రైమాసికంలో, పెళ్లిళ్ల షాపింగ్ బాగుండటంతో వినియోగదారుల డిమాండ్‌లో కూడా మంచి పెరుగుదలను చూస్తున్నాము  అని అన్నారు. కంపెనీ బోర్డు రూ.10 ముఖ విలువ గల ప్రతి షేరుకు రూ.2.5 డివిడెండ్‌ను ప్రకటించింది.

కంపెనీ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో డివిడెండ్ ప్రతిపాదనను పరిశీలించనున్నారు. స్టాండ్‌అలోన్ ప్రాతిపదికన, కంపెనీ ఆదాయం 68శాతం పెరిగి రూ. 8,994 కోట్లకు చేరింది. పన్ను అనంతర లాభం (PAT) 97శాతం పెరిగి రూ. 366 కోట్లకు చేరింది. స్టాక్ మార్కెట్ ముగియడానికి ముందే కంపెనీ ఈ ఫలితాలను ప్రకటించింది.

గత ఏడాది ఇదే కాలంలోని రూ. 807 కోట్లతో పోలిస్తే... కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ దేశీయంగానే కాదు అంతర్జాతీయంగానూ  మార్చి త్రైమాసికంలో కంపెనీ కార్యకలాపాల ఆదాయం 43శాతం పెరిగి రూ. 1,157 కోట్లకు చేరింది. అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాల నుండి పన్ను తర్వాత లాభం (PAT) గత ఏడాది ఇదే కాలంలోని రూ. 14 కోట్లతో పోలిస్తే రూ. 29 కోట్లుగా ఉంది.  

దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న స్టోర్లు.. మారుతున్న వినియోగదారులకు అభిరుచికి అనుగుణంగా కొత్త డిజైన్లు తీసుకోవడం కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ మంచి విజయాన్ని అందుకుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ.. కొనుగోళ్లు తగ్గకపోవడంతో ఈ రంగంలో దిగ్గజ కంపెనీలకు కలిసిసొస్తుందని చెప్పాలి. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

