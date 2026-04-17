Kalyani Priyadarshan Marriage:స్టార్ హీరో కొడుకుతో కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ పెళ్లి.. క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ఆమె తల్లి!

Kalyani Priyadarshan Marriage:మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీలో తాజాగా ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ అయింది. ప్రముఖ హీరోయిన్ కల్యాణి ప్రియదర్శన్.. స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్ కుమారుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అంటూ ప్రచారం జరిగింది. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన సినిమాల కారణంగా అభిమానుల్లో ఇప్పటికే మంచి క్రేజ్ ఉండటంతో ఈ వార్తలు మరింత వేగంగా వ్యాపించాయి.
కల్యాణి.. ప్రణవ్ కలిసి నటించిన హృదయం, వర్షాంగళక్కు శేషం సినిమాలు మంచి విజయాన్ని సాధించాయి. ఈ సినిమాల్లో వీరిద్దరి మధ్య కనిపించిన కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. దీంతో ఈ జోడీ నిజ జీవితంలో కూడా ఒకటవుతారనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా విషు పండుగ సమయంలో ఈ వార్తలు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యాయి.  

అయితే ఈ వార్తలపై తాజాగా కల్యాణి తల్లి, సీనియర్ నటి లిజి స్పష్టత ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక నెటిజన్ అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందించిన ఆమె, ఈ పెళ్లి వార్తలు పూర్తిగా అబద్ధమని తేల్చి చెప్పారు. ఇవన్నీ కేవలం పుకార్లే తప్ప నిజం కాదని ఆమె క్లియర్ చేశారు. దీంతో ఈ రూమర్స్‌కు ఫుల్ స్టాప్ పడినట్టైంది.  

ఇక కల్యాణి కూడా గతంలో ప్రణవ్‌తో తన సంబంధం గురించి మాట్లాడింది. అతను తనకు చిన్ననాటి స్నేహితుడు అని, తమ మధ్య ఉన్నది అన్నాచెల్లెళ్ల బంధంలాంటిదని చెప్పింది. చిన్నప్పటి నుంచి వారి కుటుంబాలు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ప్రణవ్‌ను తనకు బంధువుల్లా భావిస్తానని వెల్లడించింది.  

ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వీరిద్దరూ తమ కెరీర్‌పై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టారు. ప్రణవ్ ఇటీవల నటించిన సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకోగా, కల్యాణి కూడా భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఆమె నటించిన లోకా చాప్టర్ 1 సినిమా భారీ కలెక్షన్లు సాధించి ఆమెకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది.  

ఇక కళ్యాణి ప్రియదర్శి తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా కొత్త కాదు అన్న విషయం తెలిసిందే. ఈమె చాలా సంవత్సరాల క్రితమే అఖిల్ హీరోగా వచ్చిన హలో సినిమాలో కనిపించి ఆకట్టుకుంది. ఇక ఈ మధ్య విడుదలైన లోకా సినిమాతో మరింత మంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది.

