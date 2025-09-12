Kalyani Priya Darshan Hot Photos: కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ప్రస్తుతం కుర్రాళ్లకు కిక్కెస్తోంది. ఈ మళయాలి భామ హలో సినిమా ద్వారా తెలుగు సినీ ప్రియులకు సుపరిచితమే. తాజాగా కొత్తలోక ద్వారా ఫిమేల్ సూపర్ హీరోగా కూడా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. నెట్టింటా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్కు సంబంధించిన ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ 1993 ఏప్రిల్ 5వ తేదీన మలయాళ కుటుంబంలో పుట్టిన ఈ ముద్దుగుమ్మ తమిళ, తెలుగు సినిమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు ఈమె ఎన్నో ఫిలిం ఫెయిర్, సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్ కూడా తీసుకుంది.
తెలుగు సినిమాలో హలో (2017) అక్కినేని అఖిల్ సరసన నటించింది. ఆ తర్వాత తమిళ చిత్రాల్లో కూడా ఎన్నో పాత్రలు పోషించింది. బెస్ట్ తమిళ సైమా అవార్డు యాక్ట్రెస్ గా కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
అయితే మలయాళీ ఫ్యామిలీకి చెందిన కళ్యాణి చెన్నైలో జన్మించారు. అక్కడే విద్యాభ్యాసం కూడా పూర్తి చేశారు. పై చదువుల కోసం సింగపూర్ వెళ్లి విద్యాభ్యాసం కూడా పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత పార్సల్ స్కూల్ ఆఫ్ డిజైన్ న్యూయార్కులో బిఆర్క్ కూడా పూర్తి చేసింది
కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన కొత్తలోక అందర్నీ మెప్పిస్తోంది. ఇందులో ఫిమేల్ సూపర్ హీరో పాత్రలో పోషించింది. ప్రస్తుతం అది చాప్టర్ 1. ఈ సినిమా ద్వారా మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమాకు హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రొడ్యూసర్, డామినిక్ అరుణ్ డైరెక్షన్లో వచ్చింది
కొత్త లోకాలో కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ప్రధాన పాత్రలో పోషించారు. ఆమె చంద్ర క్యారెక్టర్ లో అందరిని మెప్పించింది. 2025 ఆగస్టు 29న ఈ చిత్రం విడుదల కాగా.. మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. యాక్షన్, కామెడీ, ఫాంటసీ, సూపర్ హీరో చిత్రం ఇది.
చాలా రోజుల తర్వాత హిట్టు పడిన ఈ మళయాళ గుమ్మ విమర్శకుల సైతం మంచి పేరు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అయితే కళ్యాణి బాలీవుడ్ లో కూడా అరంగేట్రం చేసింది. ఈ కేరళ ముద్దుగుమ్మ అసిస్టెంట్ ప్రొడక్షన్ డైరెక్టర్గా హృతిక్ రోషన్ హీరోగా తెరకెక్కిన క్రిష్ 3 సినిమాకు తెర వెనుక పని చేసింది
తెలుగులో హలో తర్వాత చిత్రలహరి, రణరంగం, బ్రో డాడి, హీరో వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. కొత్త లోకాలో సూపర్ హీరోగా తనదైన స్టైల్ లో మంచి పాత్ర పోషించింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త లోకా పార్ట్ 2 కోసం చాలామంది ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.