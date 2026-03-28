Kamada Ekadashi 2026: శక్తివంతమైన కామదా ఏకాదశి.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే జీవితంలో అన్ని శుభయోగాలే.!.

Kamada Ekadashi puja time: కామదా అంటే కోరికలు తీర్చునది అని అర్థం అంటారు. ఈరోజున శ్రీ మహా విష్ణువును భక్తితో పూజించుకుంటే అన్ని రకాలు కోరికలు నెరవేరుతాయి. అందుకు ఎలాంటి పనులు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మనకు ప్రతి నెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అవి శుక్లపక్షంలో ఒకటి మరోకటి కృష్ణ పక్షంలో వస్తుంది. ఏకాదశి తిథి అనేది శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెప్తుంటారు. అందుకే ఈ రోజున అలంకార ప్రియుడైన విష్ణువును ఎంతో భక్తితొ కొలుచుకొవాలని పండితులు చెప్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఈరోజున చేసే వ్రతాలు, పూజలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. అయితే మనం రేపు అంటే.. మార్మచి 29న కామదా ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం. కామదా ఏకాదశి అంటే కామములు తీర్చునది. ఏ కోరికలు అయితే ధర్మబద్దంగా ఉంటాయో అవి నెరవేరుస్తుందని అర్థం. అందుకు చాలా మంది కామదా ఏకాదశిని అత్యంత శక్తివంతమైందని చెప్తారు. ముఖ్యంగా ఉదయం 4 నుంచి 9 గంటల వరకు అత్యంత శుభమైన మూహుర్తం ఉంది.
కామదా ఏకాదశి రోజున మనం బ్రాహ్మీ మూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి. అంతే కాకుండా స్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేయాలి. అంతేకాకుండా శుభ్రంగా దేవుడి గదినిశుభ్రం చేసుకొవాలి. దేవుళ్లకు షోడషోపచారాలతో పూజించుకొవాలి. శక్తి కొలది ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించాలి.
చాలా మంది ఏకాదశి రోజున సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేస్తారు. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం, విష్ణు అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహిస్తారు. తులసీ దళాలతో మాలలు చేసి స్వామికి సమర్పించుకుంటారు. చాలా మంది ఏకాదశి వేళ ఉపవాసాలు చేస్తారు. రాత్రి పూట ఆ దేవుడి భజనలు, కీర్తనలు పాడతారు.
ఏకాదశి రోజున చేసే దానాలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. అందుకే నదీస్నానం చేస్తారు. కొంత మంది ఈ రోజున సాధువులు, పండితులతో నవగ్రహా దోషాల పరిహారాలు చేసుకుంటారు.ఈ విధంగా చేస్తే చెడు ఫలితాలు దూరమౌతాయి.
ముఖ్యంగా ఏకాదశి రోజున కటింగ్ చేసుకొవడం, షేవింగ్ వంటివి అస్సలు చేసుకొకూడదు. గోర్లుకత్తిరించడంకు దూరంగా ఉండాలి. గొడవలు, వాగ్వాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. కేవలం ధ్యాస అంతా ఆ దేవ దేవుడిపై మాత్రమే ఉండేలా చూసుకొవాలి.ఈ విధంగా భక్తితో ఆ శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించుకుంటే అనేక రకాల బాధాలు తొలగిపోయి గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెప్తున్నారు.