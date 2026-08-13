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‘అగధ’లో మహాదేవిగా కామాక్షి భాస్కర్ల.. తన కెరీర్‌లోనే బెస్ట్ అంటున్న బ్యూటీ..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 13, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:05 PM IST

Kamakshi Bhaskarla: టాలీవుడ్‌లో ఫీమెల్ ఓరియెంటెడ్ కథలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. గతంలో హీరోయిన్ పాత్రలు అంటే కథ వరకే పరిమితం. కానీ ఇప్పుడు కథానాయికలే సినిమాను తమ భూజాలపై మోసే స్థాయిలో డైరెక్టర్లు సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల ‘అగధ’తో ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. శుక్రవారం (ఆగస్టు 14న) విడుదల కానున్న ఈ సినిమాలో మహాదేవి అనే పాత్రలో ఈ బ్యూటీ నటించారు.
 

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ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వంలో అగధ తెరకెక్కింది. ఇప్పటివరకు కామాక్షి పోషించిన పాత్రలు.. ఈ సినిమాలో పోషించిన మహాదేవి పాత్ర చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. నటనకు ప్రాధాన్యమున్న సన్నివేశాలతో పాటు యాక్షన్ సన్నివేశాల్లోనూ కామాక్షి కనిపించింది.  

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ఈ సినిమా తన కెరీర్‌లో బెస్ట్‌ మూవీ కానుందని కామాక్షి భాస్కర్ల చెబుతున్నారు. ‘పొలిమేర’ సినిమాలతో నటిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కామాక్షి.. ఇప్పుడు ‘అగధ’లో పూర్తిగా భిన్నమైన మహాదేవి పాత్రతో తనలోని మరో కోణాన్ని చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.  

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కేవలం ఒకే రకమైన పాత్రలకు పరిమితం కాకుండా.. నటిగా డిఫరెంట్ రోల్స్‌లో నటించాలని ఉందని కామాక్షి అంటున్నారు. ఈ మూవీ తన సినీ ప్రయాణంలో కీలక మెట్టుగా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు.  

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రీసెంట్‌గా సమంత మా ఇంటి బంగారం మూవీతో బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ అందుకున్నారు. రష్మిక మందన్న కూడా స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటిస్తూనే ‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్’, మైసా వంటి హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేశారు. ఇప్పుడు కామాక్షి కూడా అదే బాటలో పయనిస్తున్నారు.  

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అగధ మూవీ నుంచి రిలీజ్ అయిన టీజర్, ట్రైలర్‌తో ఇప్పటికే ఆడియన్స్‌లో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. మరీ ఈ సినిమాతో కామాక్షి భాస్కర్ల హిట్ కొడుతారో లేదో చూడాలి మరి.  

TAGS:
Kamakshi Bhaskarla
Kamakshi Bhaskarla News
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