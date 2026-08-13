Kamakshi Bhaskarla: టాలీవుడ్లో ఫీమెల్ ఓరియెంటెడ్ కథలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. గతంలో హీరోయిన్ పాత్రలు అంటే కథ వరకే పరిమితం. కానీ ఇప్పుడు కథానాయికలే సినిమాను తమ భూజాలపై మోసే స్థాయిలో డైరెక్టర్లు సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల ‘అగధ’తో ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. శుక్రవారం (ఆగస్టు 14న) విడుదల కానున్న ఈ సినిమాలో మహాదేవి అనే పాత్రలో ఈ బ్యూటీ నటించారు.
ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వంలో అగధ తెరకెక్కింది. ఇప్పటివరకు కామాక్షి పోషించిన పాత్రలు.. ఈ సినిమాలో పోషించిన మహాదేవి పాత్ర చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. నటనకు ప్రాధాన్యమున్న సన్నివేశాలతో పాటు యాక్షన్ సన్నివేశాల్లోనూ కామాక్షి కనిపించింది.
ఈ సినిమా తన కెరీర్లో బెస్ట్ మూవీ కానుందని కామాక్షి భాస్కర్ల చెబుతున్నారు. ‘పొలిమేర’ సినిమాలతో నటిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కామాక్షి.. ఇప్పుడు ‘అగధ’లో పూర్తిగా భిన్నమైన మహాదేవి పాత్రతో తనలోని మరో కోణాన్ని చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.
కేవలం ఒకే రకమైన పాత్రలకు పరిమితం కాకుండా.. నటిగా డిఫరెంట్ రోల్స్లో నటించాలని ఉందని కామాక్షి అంటున్నారు. ఈ మూవీ తన సినీ ప్రయాణంలో కీలక మెట్టుగా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు.
రీసెంట్గా సమంత మా ఇంటి బంగారం మూవీతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకున్నారు. రష్మిక మందన్న కూడా స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటిస్తూనే ‘ది గర్ల్ఫ్రెండ్’, మైసా వంటి హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేశారు. ఇప్పుడు కామాక్షి కూడా అదే బాటలో పయనిస్తున్నారు.
అగధ మూవీ నుంచి రిలీజ్ అయిన టీజర్, ట్రైలర్తో ఇప్పటికే ఆడియన్స్లో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. మరీ ఈ సినిమాతో కామాక్షి భాస్కర్ల హిట్ కొడుతారో లేదో చూడాలి మరి.