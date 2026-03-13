English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kamakshi Bhaskarla Photos: మనశ్శాంతి కోసం శ్మశానానికి వెళ్లే హీరోయిన్..అక్కడికి వెళ్తే పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందట!

సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్లకు కొరతే లేదు. మరీ ముఖ్యంగా టాలీవుడ్‌కు వచ్చే హీరోయిన్ల సంఖ్య నానాటికి పెరుగుతోంది. చేసిన సినిమాలు కొన్నే అయినా స్టార్ హీరోయిన్ రేంజ్‌లో క్రేజ్ తెచ్చుకుంటున్నారు. అలాంటి కోవలోనే ఈ హీరోయిన్ కూడా ఉంది. కానీ, ఓ వింత అలవాటు ఉందట.

ఖాళీ సమయాల్లో ఎవరైనా టూర్స్, ప్రకృతిలో సమయం గడిపేందుకు ఇష్టపడతారు. ఈ ముద్దుగుమ్మ మాత్రం పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం శ్మశానంలో సమయం గడుపుతుందట. ఇంతకీ ఈ మిస్టరీ బ్యూటీ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఈమె చేసింది తెలుగులో తక్కువ సినిమాలే. చిన్న సినిమాలు అయినా సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకొని ఆమె నటనకు మంచి పేరును తీసుకొచ్చాయి. చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తూనే ఈమె హీరోయిన్‌గా మారిన తీరు అందర్ని ఆకట్టుకుంటుంది. నటనతోనే కాకుండా అందంతోనూ కుర్రకారును ఆకర్షిస్తుంది ఈ ముద్దుగుమ్మ. 

ఈ హీరోయిన్ పేరు కామాక్షి భాస్కర్ల. చైనాలో డాక్టర్ పట్టా అందుకొని.. అపోలో ఆస్పత్రిలో కొన్నేళ్ల పాటు డాక్టర్‌గా సేవలందించిన ఈమె.. ఆ తర్వాత మోడలింగ్ పై ఆసక్తితో సినిమాల్లో అడుగుపెట్టింది.

2019లో విడుదలైన 'ప్రియురాలు' సినిమాతో ఆమె యాక్టింగ్ కెరీర్‌ను స్టార్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత 2021లో విడుదలైన 'మా ఊరి పొలిమేర' సినిమాతో నటనకు గుర్తింపు లభించింది. ఆ తర్వాత 'పొలిమేర 2'లో లక్ష్మీ పాత్రలో నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.

'పొలిమేర 2' సినిమాలోని కామాక్షి నటనకు గానూ 2024లో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన 14వ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఉత్తమ నటి అవార్డును గెలుచుకుంది.

ఈమె ఇటీవలే '12-A రైల్వే కాలనీ' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది.  అయితే తాజాగా హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. 

తన జీవితంలో నిరాశ కలిగినప్పుడు లేదా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకునేందుకు కచ్చితంగా శ్మశానంలో సమయం గడుపుతానని హీరోయిన్ కామాక్షి చెబుతోంది. అక్కడికి వెళ్తే తనకు తెలియని పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.

