Casting Couch: టాలీవుడ్లో అవకాశాల కోసం వచ్చే కొత్త నటీనటులు ఎదుర్కొనే సమస్యలపై నటి కామాక్షి భాస్కర్ల సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న ఆమె క్యాస్టింగ్ కౌచ్, ఇండస్ట్రీలో వేధింపులు, అవకాశాల పేరుతో వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు కోరడం వంటి విషయాల గురించి మాట్లాడారు.
సినిమా రంగంలోకి చాలా మంది నిర్మాతలు, పెట్టుబడిదారులు వస్తుంటారని కామాక్షి చెప్పారు. అయితే వారిలో ప్రతి ఒక్కరికీ సినిమా గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవచ్చని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. కొంతమంది సినిమాను ప్రధానంగా వ్యాపారంగా మాత్రమే చూస్తారని చెప్పారు.
డబ్బు, అధికారం ఉన్న వ్యక్తులు తమ స్థాయిని తప్పుగా ఉపయోగించినప్పుడు సమస్యలు మొదలవుతాయని కామాక్షి వివరించారు. ముఖ్యంగా కొత్తగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన వారికి అవకాశాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. అలాంటి పరిస్థితిని కొంతమంది తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉందని ఆమె అన్నారు.
అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి ఆ తర్వాత వ్యక్తిగతంగా ఏదో ఆశించడం గురించి కూడా కామాక్షి మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా “కమిట్మెంట్” అనే పదాన్ని కొంతమంది తప్పుగా ఉపయోగిస్తున్నారని ఆమె చెప్పారు. సినిమా అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత “ఇంకేంటి… ఇంకేంటి మరి?” అంటూ వ్యక్తిగత కోరికలను సూచించే విధంగా మాట్లాడే పరిస్థితులు ఉంటాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఇలాంటి సమస్యలు మహిళలకు మాత్రమే ఎదురవుతాయని అనుకోవద్దని కామాక్షి స్పష్టం చేశారు. ఇండస్ట్రీలో వివిధ లింగాలకు చెందిన వ్యక్తులు కూడా ఇలాంటి ఒత్తిడి, వేధింపులు లేదా మోసపూరిత పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని ఆమె చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ కామాక్షి భాస్కర్ల “No gender is safe here, everybody in the industry is screwed” అని అన్నారు.
ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో మరోసారి చర్చకు దారితీశాయి. సినిమా రంగంలో ప్రతిభతో ఎదగాలని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ గౌరవం, భద్రత ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అవకాశాల కోసం ఎవరూ తమ వ్యక్తిగత హద్దులను దాటాల్సిన పరిస్థితి రాకూడదు. కామాక్షి వ్యాఖ్యలు కేవలం ఒక వ్యక్తి అనుభవం గురించి మాత్రమే కాకుండా, సినిమా పరిశ్రమలో అధికారాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అనే పెద్ద ప్రశ్నను కూడా ముందుకు తెచ్చాయి. ఇండస్ట్రీ మరింత పారదర్శకంగా, ప్రొఫెషనల్గా మారాలని ఆమె మాటలు సూచిస్తున్నాయి.