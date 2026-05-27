  /Kamakshi Bhaskarla: 4 ఏళ్ల వయసులో లైంగిక వేధింపులు... ఆ బాధ ఇంకా మర్చిపోలేదు.. హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Kamakshi Bhaskarla: 4 ఏళ్ల వయసులో లైంగిక వేధింపులు... ఆ బాధ ఇంకా మర్చిపోలేదు.. హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 27, 2026, 01:06 PM IST|Updated: May 27, 2026, 01:06 PM IST

Kamakshi Bhaskarla:తెలుగు నటి కామాక్షి భాస్కర్ల తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన వ్యక్తిగత జీవితం, ప్రేమ, బ్రేకప్స్, చిన్నప్పటి అనుభవాల గురించి మాట్లాడి అందరినీ భావోద్వేగానికి గురిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె చెప్పిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

కామాక్షి భాస్కర్ల

అచ్చ తెలుగు అమ్మాయి అయిన కామాక్షి భాస్కర్ల మొదటగా డాక్టర్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించారు. ఆమె చైనాలో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి హైదరాబాద్‌లోని ఆసుపత్రిలో డాక్టర్‌గా పని చేశారు. అయితే సినిమాలపై ఆసక్తితో ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలి మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. 2018లో మిస్ తెలంగాణ టైటిల్ గెలుచుకుని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు అందుకున్నారు. 'మా ఊరి పొలిమేర’ సినిమాతో కామాక్షికి మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత వరుసగా పలు తెలుగు సినిమాల్లో నటిస్తూ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ప్రస్తుతం ‘మా ఊరి పొలిమేర 3’ సినిమాలో నటిస్తున్నారు.

కామాక్షి భాస్కర్ల ఇంటర్వ్యూ

ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన రిలేషన్‌షిప్స్ గురించి మాట్లాడారు. చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు జీవిత భాగస్వామి గురించి ఎన్నో కలలు ఉండేవని చెప్పారు. కానీ వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎదుటి వ్యక్తి భావాలు, ఆలోచనలు కూడా అర్థం చేసుకోవాలని తెలుసుకున్నానన్నారు. ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటేనే రిలేషన్‌షిప్ బలంగా నిలుస్తుందని తెలిపారు.  

కామాక్షి భాస్కర్ల బ్రేకప్ కామెంట్స్

తనకు మూడు బ్రేకప్స్ జరిగాయని కూడా కామాక్షి వెల్లడించారు. అయితే అవన్నీ పరస్పర అంగీకారంతోనే ముగిశాయని చెప్పారు. కేవలం మన కోసమే ఆలోచిస్తే సంబంధం నిలబడదని, ఇద్దరి మధ్య అవగాహన చాలా ముఖ్యమని అన్నారు.  

కామాక్షి భాస్కర్ల చిన్ననాటి సంఘటనలు

అంతేకాదు చిన్నప్పటి నుంచి తాను ఎదుర్కొన్న కొన్ని చేదు అనుభవాలను కూడా ఆమె పంచుకున్నారు. నాలుగేళ్ల వయసులోనే లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యానని, టీనేజ్‌లో కూడా ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొన్నానని భావోద్వేగంగా చెప్పారు. ఆ అనుభవాల వల్ల చాలా బాధపడ్డానని తెలిపారు.  

కామాక్షి భాస్కర్ల రిలేషన్‌షిప్స్

తర్వాత ఓ ఎన్జీవో ద్వారా మరెంతో మంది మహిళల జీవితాలు తెలుసుకున్నానని చెప్పారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయని, చాలా ఘటనలు బయటకు కూడా రావని కామాక్షి పేర్కొన్నారు. మహిళల భద్రతపై సమాజం మరింతగా ఆలోచించాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం కామాక్షి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

