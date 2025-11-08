Kamal Haasan: 71 ఏళ్ల వయసులో.. 25 ఏళ్ల కుర్రాడిలా కమల్ హాసన్.. ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఏమిటంటే..!

Kamal Haasan Fitness Secret: 71 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా కమల్ హాసన్ ఫిట్గా, యాక్టివ్గా ఉండటానికి కారణం ఆయన కఠినమైన డైట్, రోజువారీ వ్యాయామం, యోగా, ఆరోగ్యకరమైన ఆహార అలవాట్లు అని చెబుతూ ఉంటారు అందరూ. మరి ఆయన ఇందుకోసం నిజంగా ఫాలో అయ్యే పద్ధతులు ఏమిటి అని వెళితే..
భారత సినీ ప్రపంచంలో లెజెండ్గా పేరుగాంచిన కమల్ హాసన్ 71 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా తన ఎనర్జీతో, ఫిట్నెస్తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. లోకనాయకుడుగా ప్రసిద్ధి పొందిన కమల్.. కేవలం ఆరేళ్ల వయసులోనే సినిమాల్లో అడుగు పెట్టి..ఆరుదశాబ్దాలకుపైగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్నారు. వయసు పెరిగినా ఆయనలోని ఉత్సాహం తగ్గలేదు. కష్టమైన పాత్రలు చేయడం.. సినిమాలు నిర్మించడం వంటి పనులను ఇప్పటికీ అదే ఉత్సాహంతో చేస్తున్నారు. దీని వెనుక ఆయన ఫిట్నెస్ రహస్యాలే ప్రధాన కారణం.
కమల్ హాసన్ చాలా క్రమశిక్షణతో జీవిస్తారు. ఆయన ప్రతిరోజూ 1 నుంచి 2 గంటలపాటు జిమ్లో వ్యాయామం చేస్తారు. స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, షోల్డర్ ఎక్సర్సైజ్లను తన రోజువారీ కార్యక్రమంలో భాగం చేసుకున్నారు. వ్యాయామం శరీరానికే కాక మానసిక ఉల్లాసానికీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఆయన నమ్మకం.
జిమ్తో పాటు ఆయన ప్రతిరోజూ 30 నిమిషాలపాటు యోగా కూడా చేస్తారు. యోగా ద్వారా ఆయనకు మానసిక సమతౌల్యం, శరీర సౌష్టవం లభిస్తాయి. అంతేకాదు, కమల్ రోజూ 14 కిలోమీటర్ల వరకు నడక కూడా చేస్తారని సమాచారం. ఇది ఆయన స్టామినాను పెంచడమే కాక హృదయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
ఆహార విషయంలో కూడా కమల్ హాసన్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, షుగర్, ఆల్కహాల్ వంటి వాటిని పూర్తిగా దూరం పెట్టారు. ఆయనకు ఇంట్లో తయారు చేసే సాదాసీదా, కానీ పోషకాలు గల భోజనం ఇష్టం. పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. జంక్ ఫుడ్, ఆయిల్ ఫుడ్లకు దూరంగా ఉంటారు.ఈ క్రమశిక్షణ కారణంగా 71 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా ఆయన ఫిట్గా, యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు.
ఇటీవలి కాలంలో కమల్ హాసన్ నటించిన థగ్ లైఫ్ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినా, ఆయన నటనకు మాత్రం ప్రశంసలు లభించాయి. ప్రస్తుతం ఆయన ఇండియన్ 3, కల్కి 2 సినిమాలతో.. పాటు కొన్ని కొత్త ప్రాజెక్టులకు నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.