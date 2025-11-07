Kamal Haasan: 50 ఏళ్ల సినీ జీవితంలో స్టార్ హీరో కమల్ హాసన్ సంపాదించిన ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా..?

Kamal Haasan Net Worth: దక్షిణాదిలోని టాప్ హీరోలలో కమల్ హాసన్ కూడా ఒకరు. ఇప్పటికీ కమల్ హాసన్ వరుస సినిమాలతో సినీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ఇక అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే హీరోల్లో కమల్ హాసన్ ముందుంటారు. అయితే కమల్ హాసన్ 71వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన గురించి అనేక ఆసక్తికర విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కమల్ హాసన్ ఇన్నేళ్ల తన సినీ కెరీర్లో ఎంత సంపాదించారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కమల్ హాసన్ 6 ఏళ్ల వయసులోనే ‘కళాధుర కన్నమ్మ’ (1960) అనే సినిమా ద్వారా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆయన సినిమాలు, టీవీ షోలు, వ్యాపారాలు కోట్లను సంపాదించి పెట్టాయి. కమల హాసన్ నికర ఆస్తి విలువ రూ. 450 కోట్లుగా అంచనా. 1975 నుంచి హీరోగా నటిస్తున్న ఆయన.. ఈ 50 ఏళ్లలో సంపాదించింది అక్షరాల రూ. 450 కోట్లు.
కమల్ హాసన్ ఒక్కో సినిమాకు రూ.100 కోట్లు సంపాదిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల వచ్చిన ఇండియన్ 2 సినిమాకు రూ.150 కోట్లు పారితోషికం తీసుకున్నారట. అయితే రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై.. కమల్ హాసన్ భారీ చిత్రాలు నిర్మిస్తున్నారు. 'KH హౌస్ ఆఫ్ ఖద్దర్' ఫ్యాషన్ బ్రాండ్తో చేనేతకు చేయూతనిస్తున్నారు.
కమల్ హాసన్కి అనేక నగరాల్లో, విదేశాల్లో హౌస్లు ఉన్నాయి. చెన్నైలోని 60 ఏళ్ల ఆళ్వార్పేట భవనం, బోట్ క్లబ్ రోడ్లో రూ. 92 కోట్ల స్కై విల్లా ఉన్నాయి. ఇంకా చెన్నైలో 7.. మంగళూరు, బెంగళూరు, లండన్లో కూడా కమల్ హాసన్కి ఇళ్లులు ఉన్నాయి.
కమల్ హాసన్కి రూ.2.82 కోట్ల లెక్సస్ ఎల్ఎక్స్ 570 నుంచి రూ.1.35 కోట్ల బీఎండబ్ల్యూ 730 ఎల్డీ వరకు గ్యారేజీలో లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండు వెహికల్స్కు "నాయకన్" సినిమా స్ఫూర్తితో కస్టమ్ నంబర్ ప్లేట్లు కూడా ఉన్నాయి.
కమల్ చేతి వాచీలు కూడా చాలా స్పెషల్. రూ. 42 లక్షల విలువైన కోరమ్ గోల్డెన్ బ్రిడ్జ్ క్లాసిక్.. అలాగే హీరో సూర్యకు బహుమతిగా ఇచ్చిన రూ. 47 లక్షల రోలెక్స్ డే-డేట్ వాచీలు కమల్ హాసన్ అభిరుచికి నిదర్శనం.