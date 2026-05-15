Kamal Haasan: కమల్ హాసన్ నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సీరియస్ వార్నింగ్..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 15, 2026, 09:25 PM IST|Updated: May 15, 2026, 09:25 PM IST

Kamal Haasan:సీనియర్ నటుడు, దర్శకుడు కమల్ హాసన్ భారతీయ సినీ పరిశ్రమ గురించి ఒక ముఖ్యమైన ఓపెన్ లెటర్ విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఆర్థిక సమస్యలు సినిమా రంగంపై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా వెస్ట్ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల ఇంధన ధరలు, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఖర్చులు, ఎనర్జీ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు.

ఈ ప్రభావం సినిమా నిర్మాణ వ్యయాలపై కూడా పడుతోందని కమల్ హాసన్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే కొన్ని కష్టకాలాల తర్వాత కోలుకుంటున్న ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడు మరిన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని అన్నారు. నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, థియేటర్ యజమానులు, కార్మికులు అందరూ ఈ ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని చెప్పారు.  

అయితే ఖర్చులు తగ్గించే పేరుతో కార్మికులపై భారం వేయకూడదని కమల్ హాసన్ స్పష్టంగా చెప్పారు. రోజువారీ వేతన కార్మికుల జీతాలు, భోజనం, ట్రాన్స్‌పోర్ట్, వసతి, భద్రత వంటి అంశాలను తప్పకుండా కాపాడాలని సూచించారు. సినిమా కోసం కష్టపడే వారిపైనే ఒత్తిడి పడటం సరైంది కాదని పేర్కొన్నారు.  

సినిమా బడ్జెట్‌లను తగ్గించేందుకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలపై కూడా కమల్ హాసన్ మాట్లాడారు. అవసరం లేని లగ్జరీ ఖర్చులు, పెద్ద పెద్ద టీమ్‌లతో విదేశీ ప్రయాణాలు, షూటింగ్ ఆలస్యాలు, సరిగా ప్లానింగ్ లేకపోవడం వంటి వాటిని తగ్గించాలని సూచించారు. ప్రతి ప్రేమకథను పారిస్‌లోనే తీయాలా? ప్రతి హనీమూన్ సీన్ స్విట్జర్లాండ్‌లోనే ఉండాలా? అని ప్రశ్నించారు. మన దేశంలో కూడా అద్భుతమైన లొకేషన్లు ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.  

ఇండస్ట్రీలోని నిర్మాతలు, దర్శకులు, నటులు, ఓటీటీ సంస్థలు, థియేటర్ యజమానులు అందరూ కలిసి భవిష్యత్తు గురించి చర్చించాల్సిన సమయం ఇదేనని కమల్ హాసన్ అన్నారు. సమస్యలు పెరిగే ముందు పరిష్కారాలు కనుక్కోవాలని సూచించారు.షూటింగ్ సమయంలో క్రమశిక్షణ చాలా అవసరమని కూడా ఆయన చెప్పారు. తక్కువ సమయంలో షూటింగ్ పూర్తి చేయడం, అవసరం లేని ఖర్చులు తగ్గించడం, సెట్స్‌లో విద్యుత్ వృథా కాకుండా చూసుకోవడం, వస్తువులను మళ్లీ ఉపయోగించడం వంటి విషయాలను పాటించాలని అన్నారు.

సినిమా అనేది కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదని, అది కోట్లాది మందిపై ప్రభావం చూపుతుందని కమల్ హాసన్ తెలిపారు. అందుకే సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న పెద్దలు బాధ్యతగా వ్యవహరించి మంచి మార్పులకు ముందుండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

