Kamalinee Mukherjee: రామ్ చరణ్ సినిమా కారణంగా ఏకంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీనే వదిలేసిన స్టార్ హీరోయిన్…

Ram Charan Movie
కొంతమందికి మొదటి సినిమానే హిట్ అయినా కూడా స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగలేక పోతారు. ఇక మరికొంతమంది మొదటి సినిమా ఫ్లాప్ అయినా కానీ ఆ తర్వాత సార్ హీరోయిన్స్ గా దూసుకుపోతారు…ఇక ప్రస్తుతం చెప్పే హీరోయిన్ మొదట కేటగిరీకి చెందిన వారు. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు అన్న విషయానికి వెళితే..
రామ్ చరణ్ హీరోగా కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన గోవిందుడు అందరివాడే చిత్రం అప్పట్లో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన కానీ.. లాస్ట్ కి ఫ్లాప్ గా నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమా రామ్ చరణ్ కెరీర్ లోనే ఫ్లాప్ గా నిలవడమే కాకుండా మరో స్టార్ హీరోయిన్ కి కూడా నిరాశ తెచ్చిపెట్టింది.
ఈ సినిమా వల్లనే తాను సినిమాలు మానేశాను అని చెప్పుకొచ్చింది కమల్ని ముఖర్జీ. మొదటి సినిమా ఆనంద్ ద్వారా తనకంటూ ఎంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ కమల్ని ముఖర్జీ.
ఆ సినిమా అప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలవగా ఆ తర్వాత గోదావరి చిత్రంలో సీతా క్యారెక్టర్ తో అందరికీ మరింత చేరువయ్యింది. ఇప్పటికీ కూడా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కమలి ముఖర్జీ చేసిన రూప, సీత క్యారెక్టర్లు క్లాసిక్ గా నిలిచిపోయాయి.
ఇక ఈ హీరోయిన్ నటించిన గమ్యం సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించింది. అయితే అలాంటి ఈ హీరోయిన్ గోవిందుడు అందరివాడే తరువాత పెద్దగా స్టార్ హీరోల సినిమాలలో కనిపించలేదు.
దీని గురించే ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ..”గోవిందుడు అందరివాడే సినిమాలో నాకు పెద్దగా ప్రాముఖ్యత లేదు అని అనిపించింది. నేను పోషించిన పాత్ర చూసుకొని నాకే నచ్చలేదు, నేనే బాధపడ్డా. కానీ దానివల్ల నేను గొడవ పడలేను, రచ్చ చేయలేను అని అర్థమయి. అందుకే ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాలు ఆపేశాను,” అని చెప్పుకొచ్చింది.
“ఒక్క మాటైనా చెప్పకుండా కొన్ని సీన్స్, డైలాగ్స్ తీసేస్తే మనకు చాలా బాధేస్తుంది. దాన్ని నేను లైట్ తీసుకోలేను. కానీ బాధగా అనిపించడంతో తెలుగు సినిమాల నుంచి.. దూరం వెళ్లి వేరే భాషలో సినిమాలు చేశాను.” అని తెలిపింది.