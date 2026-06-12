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Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లాలో హృదయవిదారక ఘటన.. పిల్లలకు అన్నం తినిపించి, ఆపై నీటిలోకి నెట్టేసిన కన్నతండ్రి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 12, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:04 PM IST

Kamareddy Father and two children suicide: సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేట మండల కేంద్రానికి చెందిన గుల కృష్ణ (32) అనే వ్యక్తి తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి దూకి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ ఘటనపై స్థానికుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఐదేళ్ల కుమార్తె అనన్య మృతదేహం లభ్యమవ్వగా, కొడుకు కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
 

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నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఆత్మహత్య

కుటుంబ కలహాల కారణంగా ఒక తండ్రి తన పిల్లల ప్రాణాలను కూడా బలి తీసుకోవడం కలకలం రేపింది. కామారెడ్డి నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో జరిగిన ఈ హృదయ విదారక ఘటనకు కారణం భార్యాభర్తల మధ్య నెలకొన్న విభేదాలేనని తెలుస్తోంది.   

kamareddy family dispute2/5

కామారెడ్డి ఫ్యామిలీ సూసైడ్

నిజాంపేట నివాసి అయిన గుల కృష్ణకు, అతని భార్య సవితకు గత కొంతకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా జరిగిన పెద్ద ఎత్తున జరిగిన గొడవ వల్ల ఆవేశంలో కృష్ణ ఒక దారుణ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. భార్యపై ఉన్న కోపంతో తన ఇద్దరు పిల్లలను చంపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.  

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నిజాంపేట్ క్రైమ్ న్యూస్

ఎనిమిదేళ్ల కుమారుడు రక్షిత్, ఐదేళ్ల కుమార్తె అనన్యలను తీసుకుని కామారెడ్డి సరిహద్దులోని నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు బ్యాక్ వాటర్ వద్దకు వెళ్ళాడు. అక్కడ పిల్లలకు భోజనం పెట్టి, కాసేపు వారితో నీటిలో ఆడుకున్నాడు.   

Telangana Suicide Case4/5

తెలంగాణ ఘోర ఆత్మహత్య ఘటన

ఆ తర్వాత ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నట్లుగా, పిల్లలను నీటిలోకి తోసేసి తానూ దూకేశాడు. ప్రస్తుతం కృష్ణ, అతని కుమారుడు రక్షిత్ కోసం పోలీసులు భారీ స్థాయిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టి, రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ముమ్మరం చేశారు.  

Telangana Crime5/5

తెలంగాణ క్రైమ్

అయితే కుమార్తె మృతదేహం మాత్రం బయటపడింది. ఈ విషాద సంఘటనతో నిజాంపేట్, నిజాంసాగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి నెలకొంది. పోలీసులు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రాథమిక విచారణలో కుటుంబ కలహాలే ఈ ఘనతకు ప్రధాన కారణమని తేలింది.

TAGS:
kamareddy father and children suicide
nizamsagar project tragic incident
sangareddy krishna suicide case

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