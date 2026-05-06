Kangana Ranaut Marriage: రాజకీయ నాయకుడితో పెళ్లికి సిద్ధమైన కంగన రనౌత్.. ఎవరంటే!

Kangana Ranaut Marriage:బాలీవుడ్ నటి, ఎంపీ కంగన రనౌత్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆమె పేరు కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీతో కలిసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడం చర్చనీయాంశమైంది. రాహుల్ గాంధీ బీజేపీలో చేరితే ఆయనను పెళ్లి చేసుకుంటా..అని కంగన అన్నట్టుగా ఒక పోస్టు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అయింది.
ఇటీవల ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా బీజేపీలో చేరుతున్నారనే ప్రచారం జరిగిన సమయంలో ఈ ఫేక్ పోస్టు బయటకు వచ్చింది. ఆ నేపథ్యంలోనే కంగన పేరు ఉపయోగించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేశారని తెలుస్తోంది.  

ఈ విషయంపై స్పందించిన కంగన రనౌత్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ ఎందుకు సృష్టిస్తున్నారు? రాజకీయాల్లో మహిళలకు గౌరవం ఉండదా? అంటూ ప్రశ్నించారు. మహిళల వ్యక్తిగత జీవితాలపై ఇలా తప్పుడు ప్రచారం చేయడం సిగ్గుచేటని అన్నారు.  

అలాగే రాహుల్ గాంధీపై తనకు గౌరవం ఉందని కంగన చెప్పారు. ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వ్యక్తుల గురించి బాధ్యత లేకుండా వార్తలు రాయకూడదని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి వార్తను నమ్మకూడదని కూడా ఆమె పరోక్షంగా తెలియజేశారు.  

కంగన రనౌత్ ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో కూడా యాక్టివ్‌గా ఉన్నారు. ఆమె భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి లోక్‌సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు. ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ సభ్యురాలిగా కొనసాగుతున్నారు.  

సినిమాల విషయానికి వస్తే, గత కొంతకాలంగా ఆమె నటించిన కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు. అయినప్పటికీ కొత్త ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె క్వీన్ 2, భారత్ భాగ్య విధాత వంటి చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు.

