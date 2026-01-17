English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kangana Ranaut: స్త్రీ ద్వేషులకు సరైన బుద్ది చెప్పారు.. ఉద్ధవ్‌ ఓటమిపై కంగానా వైరల్‌ ట్వీట్‌..!

Kangana Ranaut: 'స్త్రీ ద్వేషులకు సరైన బుద్ది చెప్పారు'.. ఉద్ధవ్‌ ఓటమిపై కంగానా వైరల్‌ ట్వీట్‌..!

Kangana Ranaut Tweet Viral: బీఎంసీ ఎన్నికల్లో మహాయుతి కూటమి గెలుపుపై నటి, ఎంపీ కంగనా రనౌత్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె చేసిన ట్వీట్ నెట్టింటా హల్‌చల్ చేస్తుంది. శివసేన (ఉద్ధవ్‌)కు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారని ఆమె వీడియో ట్వీట్‌ చేశారు. బెదిరింపు రాజకీయాలు చేసేవాళ్ళు.. నెపోటిజం మాఫియాకి జనం తగిన స్థానాన్ని కట్టబెట్టిందన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 ఇటీవల బీఎంసీ ఎన్నికల్లో మహాయుతి కూటమి గెలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో బాలీవుడ్ నటి, ఎంపీ కంగానా రనౌత్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు స్త్రీ ద్వేషులు, బెదిరింపు రాజకీయాలు చేసే వాళ్ళు, నెపోటిజం మాఫియాకి జనం తగిన స్థానాన్ని కట్టబెట్టిందన్నారు.  

2 /5

ఈ నేపథ్యంలో ఆమె చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అయింది. శివసేన ప్రధానంగా ఉద్ధవ్‌కు ప్రజలు సరైన బుద్ధి చెప్పారన్నారు. నా ఇంటిని అక్రమంగా కూల్చి, మహారాష్ట్రను వదిలి పొమ్మని బెదిరించారు. ఇప్పుడు వాళ్ళనే జనం వదిలేశారు అని ఆమె పేర్కొన్నారు.  

3 /5

ఇదిలా ఉండగా 2020లో కంగనా రనౌత్‌ ఇంటిని ఉద్యోగంలో కూల్చివేశారు. ఆమె చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అయింది. బెదిరించి రాజకీయలు చేసినవారికి ప్రజలు నేడు వారి తగిన స్థానాన్ని సూచించారు. ద్వేషపూరిత బంధుప్రీతి మాఫియా ఇది ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. మహారాష్ట్ర బీఎంసీ కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘనవిజయం సాధించినందుకు చాలా సంతోషం అన్నారు.  

4 /5

 ఇక ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బిజెపి నేతృత్వంలో ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ 27 వార్డులో బీజేపీ 89 స్థానాలు శివసేన (షిండే వర్గం )29 సీట్లతో మొత్తంగా 118 సీట్లు సాధించి మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మరోవైపు శివసేన యూబీటీ 65, ఎంఎంఎస్ 6 సీట్లు మాత్రమే గెలుచుకుంది.   

5 /5

 కాంగ్రెస్ కూటమి 24. ఏఐఎంఐఎం 8. ఎన్సిపి 3, సమాజ్వాది పార్టీ రెండు, ఎన్సిపి ఎస్పీ ఒక సీటు మాత్రమే గెలుచుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని సాధించింది. నరేంద్ర మోదీ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ బీజేపీ కుటుంబాన్ని నేను అభినందిస్తున్నా అని కంగానా ట్వీట్ చేసింది.

Kangana Ranaut tweet viral Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray BMC election results Maharashtra Kangana Ranaut political tweet

Next Gallery

Jupiter Effect 2026: ఉచ్చ స్థితిలో బృహస్పతి.. 10 రోజులు ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు, ధనం!