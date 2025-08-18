Controversy queen kangana: కాంట్రవర్సీ క్వీన్ కంగనా రనౌత్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. బాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోలకు జోడిగా వరుస సినిమాల్లో నటించి.. ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. చిన్న వయస్సుల్లోనే అటు సినీ రంగంలో.. ఇటు రాజకీయాల్లో సక్సెస్ చూసిన హీరోయిన్గా కంగనా రికార్డు క్రియేట్ చేసిందనే చెప్పాలి. అయితే తాజాగా పెళ్లి, పిల్లలు, అబార్షన్, లివింగ్-ఇన్ రిలేషన్షిప్పై కంగనా చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
నటి, ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మళ్లీ తనదైన స్టైల్లో హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన కంగనా.. దేశంలో పెరిగిపోతున్న లివింగ్ ఇన్ రిలేషిన్కి తాను పూర్తిగా వ్యతిరేకం అని తెలిపింది. ఇది మహిళలకు సేఫ్ కాదని.. ఇలాంటి రిలేషన్షిప్లో మహిళ గర్భం దాలిస్తే ఆమెకు ఎవరు అబార్షన్ చేయిస్తారు..? అబార్షన్ వద్దనుకుంటే ఎవరు సంరక్షిస్తారు..? అప్పటివరకు సహజీవనం చేసిన వ్యక్తి గర్భం చేసి పారిపోడన్న గ్యారెంటీ ఉందా..? అని కంగనా ప్రశ్నించారు.
దేశంలో లివింగ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ కల్చర్ పెరగడానికి కారణం డేటింగ్ యాప్స్ అని కంగనా ఆరోపించింది. ఈ యాప్లను సమాజంలోని చెడుగా పరిగణించింది. ఆత్మవిశ్వాసం లేని వారు, ఇతరుల గుర్తింపు కోసం పరితపించే వారే ఇలాంటి యాప్లను ఉపయోగిస్తారని కంగనా తెలిపింది. యువత తమ జీవిత భాగస్వాములను పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్ల ద్వారా ఎంచుకోవడం మంచిదని కంగనా సూచించింది.
ఇక 39 ఏళ్ల కంగనా రనౌత్ ఇప్పటికీ సింగిల్గానే లైఫ్ను లీడ్ చేస్తుంది. అయితే ఈ ఇంటర్వ్యూలో కంగనాను పెళ్లి గురించి ప్రశ్నించగా.. దీనిపై కంగనా షాకింగ్ స్టేట్మెంట్ చేసింది. నాకు పెళ్లి కాలేదని మీకెలా తెలుసు..? లేదు కదా..? ఏమో అయిందేమో.. పిల్లలు కూడా ఉన్నారేమో..? అన్ని మీకే తెలుసు అని అనుకోకండి అంటూ అప్పటివరకూ సీరియస్గా చెప్పిన కంగానా.. ఒక్కసారిగా నవ్వింది. దీంతో అప్పటివరకూ అది నిజమేమో అనుకున్న వారంతా.. కంగనా జోక్ చేసిందంటూ వారు కూడా ఆమె నవ్వుకు జత కలిపారు.
ఆ తర్వాత కంగనా పెళ్లి నా లిస్ట్లో ఉంది. నాకు తెలుసు నా మ్యారేజ్ లేట్ అవుతుందని.. నేను ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకుంటాను.. ఒంటరిగా ఏం ఉండిపోను.. నా ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా నా పెళ్లపై చాలా ఒత్తిడి ఉందని కంగనా రనౌత్ తెలిపింది.
ప్రజెంట్ కంగనా రనౌత్ నటిగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తూనే మరోవైపు పొలిటిషియన్గా ప్రజలకు సేవ చేస్తోంది. చివరిగా ఎమర్జెన్సీ అనే మూవీలో నటించిన ఆమె.. హిమచల్ ప్రదేశ్లోని మండి నియోజకవర్గం నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైంది. ఇక బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో నిర్మాతగానూ పలు ప్రాజెక్ట్స్ ను రూపొందిస్తూ ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది.
2006 నుంచి చిత్ర పరిశ్రమలో యాక్టివ్గా ఉంటూ వస్తుంది కంగనా. 20 ఏళ్లుగా చిత్ర పరిశ్రమలో ఆమె నటనకు గానూ 2020లో పద్శశ్రీ అవార్డును అందుకున్నారు. ఎమర్జెన్సీ మూవీ తర్వాత ప్రస్తుతం తెలుగు, హిందీ బైలింగ్వుల్ గా ఓ సినిమా చేయబోతోంది కంగనా. సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా ఆ ప్రాజెక్ట్ రూపుదిద్దు కోబోతోందని తెలుస్తోంది. ఇంకా ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి పూర్తి వివరాలు బయటికి రాలేదు.