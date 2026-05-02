Kanika Mann Pregnancy Fear: 'నాగిని' సీరియల్ గురించి దాదాపు బుల్లితెర ఫ్యాన్స్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. అందులో వచ్చిన మొదటి సిరీస్ నుంచి తెలుగులోనూ ఆ ధారావాహికకు ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు.'నాగిని 7' నటి కనీకా మాన్ గురించి చాలా తక్కువ మందికే తెలిసే ఉంటుంది. అయితే ఈమె తన నాలుగేళ్ల వయసులోనూ గర్భం దాల్చినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. అంత చిన్న వయసులో గర్భం ఎలా వచ్చిందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
'నాగిని' సీరియల్ గురించి దాదాపు బుల్లితెర ఫ్యాన్స్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. అందులో వచ్చిన మొదటి సిరీస్ నుంచి తెలుగులోనూ ఆ ధారావాహికకు ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు.'నాగిని 7' నటి కనీకా మాన్ గురించి చాలా తక్కువ మందికే తెలిసే ఉంటుంది.
అయితే ఈమె తన నాలుగేళ్ల వయసులోనూ గర్భం దాల్చినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. అంత చిన్న వయసులో గర్భం ఎలా వచ్చిందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నటి కనీకా మాన్ ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ..చిన్నతనంలో తన కజిన్ తనతో అసభ్యకరమైన పని చేశాడని, దానివల్ల గర్భం వస్తుందేమోనని తాను తీవ్రంగా భయపడ్డానని ఆ నటి వెల్లడించింది.
ప్రస్తుతం 'నాగిన్ 7'లో నటిస్తున్న కనీకా మాన్, ఇటీవల తన జీవితం, కెరీర్, కుటుంబం గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్రస్తావించారు. సంప్రదాయ కుటుంబంలో పెరగడం, తండ్రి మాట వినకపోవడం, ఆయనకు చెప్పకుండా తన మొదటి సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొనడం గురించి ఆ నటి మాట్లాడారు.
చిన్నతనంలో తన కజిన్ తనతో అసభ్యకరమైన పని చేయడానికి ప్రయత్నించాడని కూడా ఆమె వెల్లడించారు. తన కజిన్ అసభ్యంగా తాకాడని.. దీంతో తనకు గర్భం వస్తుందేమో అన్న అపోహ తనను వెంటాడిందని ఆమె చెప్పింది. నాలుగో తరగతి చదువుతున్న రోజుల్లో అప్పటి ఆలోచనలను బట్టి తాను వింతగా ప్రవర్తించినట్లు గుర్తుచేసుకుంది.
గర్భం వస్తుందేమో అనే ఆలోచనలతో బొప్పాయి పండు తింటే గర్భం పోతుందని తెలుసుకున్నట్లు నటి కనీకా మాన్ చెప్పింది. దీంతో బొప్పాయి పండు విపరీతంగా తిని గర్భంగా రాకూడని కోరుకున్నట్లు ఆమె చెప్పింది.
అయితే తనలో ఉన్న భయాన్ని పేరెంట్స్తో పంచుకోలేదని ఆమె చెప్పింది. ఆ సంఘటన తన బాల్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపినట్లు చెప్పింది.
టీవీ నటి కనీకా మాన్ 'గుడ్డాన్ తుమ్సే నా హో పాయేగా' అనే టీవీ షోతో హిందీ బుల్లితెర ఫ్యాన్స్ దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.