  • Star Actor: నా పెళ్లాం నన్ను చంపాలని చూస్తుంది.!. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన స్టార్ హీరో.. ఇండస్ట్రీలో దుమారం..

kannada actor files police complaint on wife: తన భార్య ప్రతిరోజు వేధిస్తుందని దయచేసి కాపాడాలని కన్నడ నటుడు దనుష్ ఏకంగా పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం కన్నడ ఇండస్ట్రీలో తీవ్రచర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది భార్యభర్తలు ప్రతిచిన్న విషయాలకు దారుణాలు చేసుకుంటున్నారు. కొంతమంది గొడవలు పడి డైవర్స్ ల వరకు వెళ్లిపొతున్నారు. మరికొంత మంది కట్టుకున్న వారిని చంపడంలేదా సుపారీ ఇచ్చి చంపించడం వంటివి చేస్తున్నారు.  

మొత్తంగా భార్యభర్తల క్రైమ్ ఘటనలు ప్రస్తుతం మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు ప్రతిరోజు కూడా భార్య భర్తల విడాకులు, గొడవలకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ధనుష్ కి మంచి నటుడిగా గుర్తింపు ఉంది. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్  లలో కూడా నటించాడు. అయితే.. ఈ క్రమంలో కన్నడ నటుడు ధనుశ్ రాజ్ తన భార్య అర్షితపై సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు. 

కొన్నిరోజులుగా తన భార్య అర్షిత తనను వేధిస్తుందని కన్నడ నటుడు పోలీసుల్ని ఆశ్రయించాడు. తన భార్య తనపై శారీరకంగా దాడి చేసిందని, వేధింపులకు గురిచేస్తోందని, ఆమెతో తనకు ప్రాణహాని ఉందని  పోలీసుల దగ్గర మోరపెట్టుకున్నాడు.

ఈ మేరకు బెంగళూరులోని గిరినగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు. ధనుశ్‌ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు దీనిపై అర్షిత తనకు ఒక్కమాట కూడా చెప్పకుండా విదేశాలకు వెళ్లిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఆమెను ఏదైన ప్రశ్నిస్తే రౌడీలను పంపి కొట్టిస్తానని, అవసరమైతే చంపేస్తానని బెదిరించినట్లు ఆయన ఆరోపించారు.  

అర్షిత బాత్రూమ్‌లోని గ్లాస్‌ ప్యానెల్‌కు చేయి కొట్టుకుని గాయం చేసుకుని,తాను దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు చేసింది పోలీసులకు చెప్పాడు. ఆత్మహత్య చేసుకుని తనను ఇరికిస్తానని కూడా ఆమె బెదిరించినట్లు ధనుశ్‌ పోలీసుల ఎదుట వాపోయాడు. దీనిపై విచారణ చేపట్టి తనకు న్యాయం చేయాలని పోలీసుల ఎదుట  ధనుశ్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఈ ఘటన ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

