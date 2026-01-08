English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Actress Ramya: మగాళ్లను వీధి శునకాలతో పొల్చిన కన్నడ నటి.. నెట్టింట దుమారం.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Ramya controversy comment on men: సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల వీధి శునకాల కేసుపై చేసిన వ్యాఖ్యల్ని చాలా మంది తప్పుబడుతున్నారు. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో కన్నడ నటి మగాళ్లు కూడా కుక్కల లాంటివారని, ఎప్పుడు అత్యాచారం చేస్తారో..?..ఎప్పుడు మర్డర్ లు చేస్తారో తెలుసుకొవడం కష్టమని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రచ్చగా మారాయి.
 
దేశంలో ప్రస్తుతం వీధి శునకాల వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు వీధి శునకాల కేసుపై విచారణ చేపట్టింది. చాలా మంది శునకాలకు ఫెవర్ గా పిటిషన్ లు దాఖలు చేశారు. దీనిపై సుప్రీంకోర్దు ధర్మాసనం ఘాటుగానే వ్యాఖ్యలు చేసింది. అంతే కాకుండా కుక్కలుఎప్పుడు కరుస్తాయో వాటి మైండ్ సెట్ లను ఏవిధంగా తెలుసుకొలేమన్నారు.

అదే విధంగా శునకాలు మాత్రమేనా..?.. కోళ్లు, మేకలు జీవులు కాదా అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసింది. కుక్కలకు స్టెరిలైజ్ చేసి వాటికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు పాటించడంలేదన్నారు. జనావాసాలు, స్కూళ్లు, అపార్ట్ మెంట్స్ ల దగ్గర వీధి శునకాలు ఎందుకంటూ, వీటి వల్ల ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతున్నాయని కోర్టు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

అవి జనావాసాల్లో కంటే ప్రత్యేకంగా షెల్టర్ లో ఉంచితేనే బెటర్ అని కోర్టు అభిప్రాయ పడింది.ఈ వ్యాఖ్యలపై ప్రస్తుతం నెట్టింట భిన్నంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. దీనిపై తాజాగా.. కన్నడ నటి రమ్య చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత వివాదాస్పదంగా మారాయి. ఆమె ఏకంగా పురుషుల్ని కుక్కలతో పొల్చారు.  

ఈ వ్యాఖ్యలపై రమ్య తీవ్రమైన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ... మగాళ్లను కూడా అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమన్నారు. వారు ఎప్పుడు అత్యాచారం చేస్తారో అదే విధంగా మరేప్పుడు మర్డర్ లు చేస్తారో తెలియడంలేదన్నారు. అందుకే వారందరిని జైల్లో పెట్టాలా అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.   

ఈ క్రమంలో నటి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీధి కుక్కల సమస్యను పురుషులతో పోల్చడం సరికాదని పలువురు మండిపడుతున్నారు. దీనిపై మరికొంత మంది నటి రమ్య వ్యాఖ్యలు సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలకు పూర్తిగా కౌంటర్ లు వేసేలా ఉన్నాయని అంటున్నారు.  

ఇదిలా ఉండగా నటి రమ్య కన్నడ ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ లో చేరారు. కొన్నిరోజులుగా మరల మూవీస్ పైన కాన్సెన్ ట్రేషన్ చేశారు. ముఖ్యంగా జంతు ప్రేమికురాలైన రమ్య... మూగ జీవుల హక్కులు, వీధి కుక్కల సమస్యలపై తరచుగా తనదైన స్టైల్ లో సోషల్ మీడియా వేదికగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.

Actress ramya kannada actress stray dogs Supreme Court Actress controversy ramya on men ramya on animal rights supreme court on stray dog controversy

