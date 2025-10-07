English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Rukmini Vasanth: నా అందం వెనుక రహస్యం ఇదే.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన రుక్మిణి వసంత్.. ఏమనిందంటే..?

Rukmini vasanth reveals about her beauty secrete:  కాంతారా భామ రుక్మిణి వసంత్ తన అందం వెనుక ఉన్న అసలు డైట్, బ్యూటీ టిప్స్ గురించి ఇటీవల మాట్లాడింది. ఈ క్రమంలో అభిమానులు రుక్మిణి వసంత్ నటన పట్ల మాత్రం ఫిదా అవుతున్నారు.
 
1 /8

ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కాంతారా చాప్టర్ 1 ఫీవర్ కన్పిస్తుంది. దర్శకుడిగా, రచయితగా, హీరోగా రిషబ్ శెట్టి ఆల్ రౌండర్ ప్రతిభకు ప్యాన్ ఇండియా అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా  కాంతారాకు ప్రీక్వెల్ గా అక్టోబర్ 2న దసరాకు కానుకగా వచ్చి కాంతారా చాప్టర్ వన్ బాక్సాఫీస్ మీద అన్ని రికార్డుల్ని తిరగ రాస్తుంది.  

2 /8

ప్రస్తుతం మూడు వందల కోట్ల క్లబ్ లో కూడా కాంతారా చాప్టర్ 1 చేరేందుకు రెడీ అయిపోయింది. ఈ క్రమంలో  రిషభ్ శెట్టితో పాటు.. కన్నడ భామ రుక్మిణి వసంత్ నటనకు అభిమానులు మెస్మరైజ్ అవుతున్నారు.  అసలు ఆమె హవాభావాలు, ఇంటర్వెల్ కు ముందు,  తర్వాత ఆమె నటన చూసిన అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు.  

3 /8

ఈ క్రమంలో రుక్మిణి వసంత్ మాత్రం ఒక రేంజ్లో అభిమానుల గుండెల్ని తన అందంతో పాటు, నటనతో కొల్లగొట్టిందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రస్తుతం రుక్మిణి వసంత్.. ‘సప్త సాగరాలు దాటి’ సినిమాతో పేరు తెచ్చుకున్న రుక్మిణి, తాజాగా ‘కాంతార: చాప్టర్ 1’ చిత్రంలో యువరాణి పాత్రలో అభిమానుల్ని ఫిదా చేసింది.  

4 /8

రుక్మిణి వసంత్ నేపథ్యం ఆర్మి కుటుంబం అని విషయం బైటపడింది.  ఆమె తండ్రి కల్నల్ వసంత్ వేణుగోపాల్ గురించి తెలిసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. రుక్మిణి తండ్రి కల్నల్ వసంత్ వేణుగోపాల్ భారత సైన్యంలో అధికారిగా పనిచేశారు. జమ్మూ కాశ్మీర్, సిక్కిం తదితర రీజియన్ లలో సేవలందించారు. 2007లో ఉరి సెక్టార్ వద్ద ఉగ్రవాదుల దాడిలో వీర మరణం పొందారు.  

5 /8

ప్రస్తుతం రుక్మిణి వసంత్ అసలు అంత అందంగా ఎలా ఉంది.. ఆమె బ్యూటీ సీక్రెట్స్, ఫుడ్ డైట్ వెనుక అసలు రహస్యాలు ఏంటని అభిమానులు తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల  ఈ కాంతారా భామ.. తన అందం వెనకాల, డైట్ వెనకాల ఉన్న అసలు  సీక్రెట్ రివీల్ చేసింది.  

6 /8

రుక్మిణి వసంత్ మాట్లాడుతూ.. ప్రతిరోజు యోగ, డ్యాన్స్ చేస్తానని చెప్పింది.  ముఖ్యండా డైలీ కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతానని, ఇది శరీరంను యాక్టివ్గా ఉంచుతుందన్నారు. ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టమని, ఇడ్లీ సాంబర్ కూడా తింటానని చెప్పింది. నా డైట్,  నా సౌందర్య రహస్యం ఇదే నంటూ అసలు నిజం రివీల్ చేసింది.  

7 /8

ఖాళీ దొరికితే బుక్స్ చదవడం, డ్యాన్స్ చేయడం, ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టమన్నారు.  అదే విధంగా.. బంకమన్నుతో  పాత్రలు చేయడం ఇష్టమని చెప్పుకొచ్చింది. కుటుంబ సభ్యుతో కలసి తరచుగా తీర్థయాత్రలు, పురాతర ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తానంది.  

8 /8

చీరలంటే తనకు చాలా ఇష్టమని చెప్పుకొచ్చింది.. షూటింగ్స్‌ కోసం ఎక్కడకు వెళ్లిన అక్కడి అక్కడ దొరికే మంచి మంచి చీరలు కొనుక్కొని తీసుకెళ్తానని చెప్పుకొచ్చింది. అదే విధంగా స్విమ్మింగ్, సీ సర్ఫింగ్ అంటే ఎంతో ఇష్టమని చెప్పింది. కన్నడలో ‘బఘీరా’, యశ్‌తో ‘టాక్సిక్‌’ సినిమాలలో బిజీగా ఉన్నట్లు చెప్పుకొచ్చిందిఈ కన్నడ భామ.  

kantara chapter 1 Rishab Shetty Rukmini Vasanth Rukmini Vasanth beauty tips Rukmini Vasanth life style kantara chapter 1 collections kantara chapter 1 actress Rukmini Vasanth diet

Next Gallery

Mirror Vastu: ఇంట్లో అదృష్టం పెరగాలంటే అద్దం ఇక్కడ ఉంచండి..లక్ష్మీదేవి తండవిస్తుంది!