Rukmini Vasanth: వాళ్లను అస్సలు నమ్మోద్దు.. బాంబు పేల్చిన రుక్మిణి వసంత్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Actress Rukmini Vasanth: కొంత మంది తన పేరును ఉపయోగించుకుని మెస్సెజ్ లు , కాల్స్ చేస్తున్నట్లు తెలిసి షాక్ అయ్యానని రుక్మిణి వసంత్ తెలిపారు. ఇలాంటి వారిని అస్సలు నమ్మోద్దని అన్నారు. ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్ కు పలు సూచనలు చేశారు.
కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో బాక్సాఫీస్ మీద కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా ఈ మూవీకి ఏ మాత్రం క్రేజ్ తగ్గేలేదు. ముఖ్యంగా.. రిషభ్ శెట్టి, రుక్మిణి వసంత్ నటనకు అభిమానులు ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొంత మంది సెలబ్రీటీలను టార్గెట్ చేసుకుని కొంత మంది ఫెక్ కాల్స్ , మెస్సెజ్లు చేసుకుంటూ రెచ్చిపోతున్నారు.
పాన్ ఇండియా బ్లాక్బస్టర్ కాంతార: చాప్టర్ 1' చిత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి రుక్మిణి వసంత్.. ను ఇటివల కొంత మంది కేటుగాళ్లు ఆన్ లైన్ లో ఆమె పేరును వాడుకుని కాల్స్, మెస్సెజ్ లు చేస్తు డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తన పేరుతో జరుగుతున్న ఈ మోసం కాస్త రుక్మిణి వసంత్ వరకు వెళ్లింది.
దీనిపై నటి అభిమానులకు కీలక సూచనలు చేశారు. తన పేరును వాడుకుని .. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి తన పేరు వాడుకుంటూ పలువురిని సంప్రదిస్తున్నాడని, మెస్సెజ్ లు, కాల్స్ చేస్తున్నాడని ఇలాంటి వాటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు. ఈ వ్యవహారంపై చట్టపరమైన చర్యలు కూడా ప్రారంభించినట్లు నటి స్పష్టం చేశారు.
ఈ క్రమంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో ఆమె ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అత్యంత ముఖ్యమైన హెచ్చరిక" అంటూ పోస్ట్ పెడుతూ.. "9445893273 అనే నంబర్తో ఒక వ్యక్తి, నేనేనని చెప్పుకుంటూ తప్పుడు ఉద్దేశాలతో పలువురిని సంప్రదిస్తున్నట్లు నా దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. ఆ నంబర్కు, తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. దాని నుంచి వచ్చే కాల్స్ లేదా మెసేజ్లు పూర్తిగా నకిలీవని స్పష్టం చేస్తున్నాను. దయచేసి ఎవరూ స్పందించవద్దని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు.
అదే విధంగా ఇలాంటి మోసపూరిత చర్యలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రుక్మిణి హెచ్చరించారు. దీనికి కారణమైన బాధ్యులపై ఫిర్యాదులు చేశామన్నారు. ఏదైనా సమాచారం కోసం నేరుగా నన్ను లేదా నా పీఆర్ టీమ్ను సంప్రదించాలని కోరారు.
మరోవైపు రుక్మిణి వసంత్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న భారీ చిత్రం (#NTRNeel)లో నటిస్తున్నారనే ఊహాగానాలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికి రుక్మిణి వసంత్ ఇటీవల చేసిన కామెంట్స్ ఈ విషయాన్ని బలపర్చేలా ఉన్నాయని నెట్టింట టాక్ నడుస్తొంది.