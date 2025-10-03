English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..

Kantara Chapter 1 First day WW Box Office Collections: జాతీయ ఉత్తమ నటుడు రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహిస్తూ తెరకెక్కించిన ‘కాంతార’ మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ సినిమాపై ముందు నుంచి అంచనాలున్నాయి. కానీ రిలీజ్ దగ్గర పడే కొద్దీ అనుకున్నంత రేంజ్ లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మాత్రం లేవు. కానీ ప్రీమియర్స్ తర్వాత అంతా మారిపోయింది.
Kantara Chapter 1 First day WW Box Office Collections:  గత కొన్నేళ్లుగా ఒక చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ అయితే..  దానికి కొనసాగింపుగా సీక్వెల్స్ ను తెరకెక్కిస్తున్నార మేకర్స్. ఈ నేపథ్యంలో ‘కాంతార’ మూవీకి ముందు ఏం జరిగిందనే స్టోరీతో ‘కాంతార’ ఛాప్టర్ 1 ను తెరకెక్కించాడు. పూర్తిగా జానపద కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు అన్ని చోట్లా పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో ఈ సినిమాకు బుకింగ్స్ అమాంతం పెరిగాయి. 

ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్ ల్యాగ్ అనిపించినా.. సినిమాలో మొదటి సీన్స్.. ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్.. ప్రీ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్, క్లైమాక్స్  ఈ సినిమాను నిలబెట్టాయి. ముఖ్యంగా సెకండాఫ్ లో రిషబ్ శెట్టి తన నట విశ్వరూపం చూపించాడు. దేవుడు ఆవహించగానే అతను చేసే నటన ప్రేక్షకులను గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. 

టాక్ బాగుండటంతో ఈ ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ సినిమాకు కన్నడతో పాటు తెలుగులో కూడా బుకింగ్స్  తెలుగు సినిమాలకు మించి ఊపందుకున్నాయి. నిన్న ఒక్కరోజే బుక్ మై షో దాదాపు 1.28 మిలియన్ పైగా టికెట్స్ సేల్ అయ్యాయి. తెలుగులో ఈ సినిమా రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను అందుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

హిందీలో ఈ సినిమాకు దసరా హాలీడే అడ్వాంటేజ్ కలిసి వచ్చింది. అక్కడ ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 20 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక తమిళం, కేరళలో కూడా మంచి జోరు చూపిస్తుంది. 

పైగా ఈ సినిమాలో దేవుడు కాన్సెప్ట్ ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయింది. ఓవర్సీస్ లో కూడా $1 మిలియన్ యూస్ డాలర్స్ కు చేరువలో ఉంది. ఇక బాక్సాఫీస్ లెక్కలు గమనిస్తే.. ఈ చిత్రం ఓవరాల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 85 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 90 కోట్ల మధ్య వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. హిందీలో బాగా కనెక్ట్ అయితే.. వెయ్యి కోట్ల క్లబ్ లో ప్రవేశించిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. ఇక కాంతార ఈ ఇయర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచిన ‘ఛావా’ ను క్రాస్  చేసే అవకాశాలున్నాయని ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చూస్తే తెలుస్తోంది.   

