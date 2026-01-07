Banks Closed: ఈనెల 16న బ్యాంకులు బంద్‌..! కనుమ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆ సేవలు క్లోజ్‌..!

Kanuma Bank Holiday 2026: కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టాం. ఆ తర్వాత వచ్చేది సంక్రాంతి పండుగ. ఇది కూడా అతి త్వరలోనే రానుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ సమయంలో బ్యాంకులు, విద్యాసంస్థలకు సెలవులు కూడా ప్రకటిస్తారు. ఈ నెల 16న కనుమ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని పలు బ్యాంకులు, అనుబంధ సంస్థలకు ఏపీ ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బ్యాంకులకు సెలవులు ప్రకటించారు. సంక్రాంతి పండుగ రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు. సంక్రాంతి పండుగ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. దక్షిణాదిన ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగింది.
అయితే కొన్ని స్థానిక పండుగల ఆధారంగా కూడా ఒక పండుగ బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. పండుగ రోజున ఎలాగో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ రోజు విద్యాసంస్థలు కూడా సెలవు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈనెల 16న కనుమ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
దీని అధికారికంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. బ్యాంకులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సెలవుల జాబితాలో జనవరి 16న సెలవు లేదు. అయితే బ్యాంకు సంఘాల విన్నపం మేరకు ప్రభుత్వం తాజాగా ఈ సెలవు ప్రకటించింది. దీంతో వరుసగా సెలవులు రావడంతో పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ఈ సెలవులు కలిసి వస్తాయి.
ఈ మేరకు ఏపీ సీఎస్ విజయానంద్ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు. అటు వారంలో ఐదు రోజులు పని దినాల కోసం కూడా ఈ నెల 27న బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు కూడా దిగనున్నారు. అయితే ఆ సమయంలో కూడా వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి.
అయితే ఖాతాదారులు ముందుగానే బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో పండుగ రోజు ఆ తర్వాతి రోజున కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి. అదే విధంగా ఈ నెల 24వ తేదీ నాలుగో శనివారం కాబట్టి బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఆ మరుసటి రోజు 25 ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్.
ఇక జనవరి 26వ తేదీ రిపబ్లిక్ డే నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజు ప్రభుత్వ సెలవు దినం. విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా బంద్ ఉండనున్నాయి. అయితే జనవరి 27వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అందరూ బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఐదు రోజుల పనులు దినాల కోసం సమ్మె దిగనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకు ఖాతాదారులు ముందుగానే ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి.
లేకపోతే బ్యాంకులకు వెళ్లి ఇబ్బందుల పాలవుతారు. అయితే ఏటీఎం సేవలు, థర్డ్ పార్టీ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. పెద్ద మొత్తంలో చెక్కు డిపాజిట్, విత్ డ్రా చేయాలంటే మాత్రం బ్యాంకు బ్రాంచీలకు వెళ్లాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే ఖాతాదారులు ఆ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి.