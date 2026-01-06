Ananya Panday: వేదికపై అసభ్యకరమైన పనులు.. హీరోయిన్ మీద ఎక్కడపడితే అక్కడ చేతులేసిన నిర్మాత..!

Ananya Panday Viral Video: ఒక సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో జరిగిన ఓ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏం జరిగింది.. అసలు ఎందుకు ఇది ఇంత పెద్దలా చర్చకు వచ్చింది అనే విషయానికి వెళితే..
బాలీవుడ్లో స్టార్కిడ్స్ను ఇండస్ట్రీలోకి లాంచ్ చేయడంలో నిర్మాత కరణ్ జోహార్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన బ్యానర్ ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ఇప్పటికే పలువురు హీరో హీరోయిన్లను పరిచయం చేసి, వారిని పెద్ద స్థాయిలో నిలబెట్టారు. అలాంటి వారిలో అనన్య పాండే కూడా ఒకరు. అనన్య పాండేను హీరోయిన్గా బాలీవుడ్కు పరిచయం చేసింది కరణ్ జోహారే.
2019లో విడుదలైన ‘స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2’ సినిమాతో ఆమెను ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈ సినిమాను కరణ్ జోహార్ తన బ్యానర్లోనే నిర్మించారు. ఈ తర్వాత అనన్య పాండేకు వరుసగా అవకాశాలు రావడానికి కూడా కరణ్ జోహార్ సపోర్ట్ ఎక్కువగానే ఉంది. ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన మొదటి నుంచే అనన్య పాండేకు మంచి ప్రాజెక్ట్స్ అందడంలో కరణ్ పాత్ర కీలకమని కూడా బాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది.
ఇటీవల అనన్య పాండే, కార్తిక్ ఆర్యన్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన "తూ మేరీ మైన్ తేరా మైన్ తేరా తూ మేరీ" సినిమాను కూడా కరణ్ జోహార్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ సందర్భంగా జరిగిన ఓ ఈవెంట్లోనే ఒక ఘటన ఇప్పుడు వివాదానికి దారితీసింది. వీరిద్దరి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో కరణ్ జోహార్ ప్రవర్తన అసభ్యంగా కనిపించిందని నెటిజన్లు ఆరోపిస్తున్నారు. https://www.instagram.com/reel/DTHy_wckqh1/?utm_source=ig_web_copy_link
ఒక ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ లో భాగంగా వేదికపై అనన్య పాండే, కరణ్ జోహార్, కార్తీక్ ఆర్యన్ ఉండగా.. కరణ్ అనన్య నడుము మీద చేతులు వేసి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. అనన్య పాండే కూడా ఆ సమయంలో కొంత అసౌకర్యంగా ఫీలైనట్లు ఆమె మొహంలో కనిపించిందని అందరూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఈ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అయింది. పబ్లిక్ ఈవెంట్స్లో సెలబ్రిటీలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలంటూ కరణ్ జోహార్ను విమర్శిస్తున్నారు. ఎంత అనన్య పాండే చాలా ఏళ్లుగా తనకి తెలిసిన కూడా.. వేదికపై ఉన్నప్పుడు ఆమె మీద అలా చేతులు వేస్తూ మాట్లాడటం బాగాలేదు అని అందరూ కరణ్ జోహార్ మీద విరుచుకుపడుతున్నారు