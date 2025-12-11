Bigg Boss Contestant: బిగ్ బాస్ వల్ల కెరీర్ నాశనం అయిపోయింది అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన తెలుగు స్టార్ నటి

Bigg Boss Telugu Beauty : టెలివిజన్లో.. పెద్ద రియాలిటీ షోగా పేరుగాంచిన బిగ్ బాస్.. ప్రతి సీజన్కి ప్రేక్షకుల దగ్గర నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది. ఇప్పటికే టెలుగు బిగ్ బాస్కి ఎనిమిది సీజన్లు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు తొమ్మిదో సీజన్ ప్రసారం అవుతోంది. ఈ సీజన్ ముగింపుకు కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉండడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠ పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఒక బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నా..
ప్రస్తుతం తెలుగులో బిగ్ బాస్ తొమ్మిదో సీజన్ నడుస్తూ ఉండగా.. గతంలో బిగ్ బాస్లో ..పాల్గొన్న కొంతమంది కాంటెస్టెంట్లు తమ అనుభవాలను బయట పెడుతున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా టాలీవుడ్ నటి కరాటే కళ్యాణి.. చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఆమె చెప్పిన మాటలు అనేక మందిని ఆశ్చర్యపరిచాయి.
కల్యాణి మాట్లాడుతూ, “బిగ్ బాస్కు వెళ్లడం వల్ల నేను సాధించిన దానికంటే ఎక్కువ కోల్పోయాను. ఆ షోలో ఉన్నంత కాలం నాకు వచ్చిన అవకాశాలు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి. సినిమాలలో పాత్రలు రాలేదు. నాకు వచ్చిన ఒప్పందాలు కూడా ఆగిపోయాయి. బిగ్ బాస్కి వెళ్తే మరిన్ని అవకాశాలు వస్తాయని పలువురు చెబుతారు.. కానీ వాస్తవం అది కాదు. ఆ షో వల్ల నేను ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యాను. బిగ్బాస్ వల్ల కెరియర్ నాశనం అయిపోయింది” అని చెప్పారు.
తాను బిగ్ బాస్లో చాలా తక్కువ కాలం ఉన్నప్పటికీ..దాని ప్రభావం ఎక్కువగా పడిందని ఆమె తెలిపారు. కొంతమంది కాంటెస్టెంట్లు బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు రావడంతో.. మంచి అవకాశాలు పొందుతారు. కానీ అందరికీ అదే విధంగా జరుగదు. తన విషయంలో పరిస్థితి పూర్తిగా విరుద్ధంగా మారిందని కల్యాణి చెప్పారు.
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో కరాటే కళ్యాణి.. మంచి పేరు ఉంది. పలు సినిమాల్లో నటించి అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. కానీ ఇటీవల ఆమె సినిమాల్లో కనిపించే అవకాశాలు తగ్గాయి. తరచూ వివాదాల్లోకి వచ్చే ఆమె..ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ పై చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.
ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. బిగ్ బాస్ షోలో పాల్గొనడం మంచిదా? చెడ్డదా? అనే చర్చ మరోసారి మొదలైంది.