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Kargil Vijay Diwasi 2026: కార్గిల్ వీరుల గాథను గుర్తు చేసిన సినిమాలు ఇవే!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 26, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:57 AM IST

Kargil Vijay Diwasi 2026:ప్రతి సంవత్సరం జూలై 26న కార్గిల్ విజయ్ దివస్ను దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. 1999లో జరిగిన కార్గిల్ యుద్ధంలో భారత సైన్యం చూపిన ధైర్యం, త్యాగాన్ని ఈ రోజు గుర్తు చేసుకుంటారు. ఆ యుద్ధం ఆధారంగా ఎన్నో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు రూపొందాయి. ఇప్పుడు Operation Safed Sagar అనే కొత్త వెబ్ సిరీస్ కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
 

Lakshya Movie1/7

Operation Safed Sagar

ఈ వెబ్ సిరీస్ భారత వైమానిక దళం కార్గిల్ యుద్ధంలో పోషించిన కీలక పాత్రను చూపించనుంది. ముఖ్యంగా గోల్డెన్ యారోస్ స్క్వాడ్రన్ పైలట్లు చేసిన సాహసాలను ఇందులో చూపిస్తారు. జిమ్మీ షెర్గిల్, సిద్ధార్థ్, అభయ్ వర్మ, దియా మీర్జా తదితరులు ఇందులో నటిస్తున్నారు.

Gunjan Saxena The Kargil Girl2/7

Shershaah

కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందింది. దేశం కోసం ఆయన చేసిన త్యాగం, యుద్ధంలో చూపిన అసాధారణ ధైర్యాన్ని ఈ చిత్రం ఎంతో భావోద్వేగంగా ఆవిష్కరించింది.

LOC Kargil3/7

LOC: Kargil

జె.పీ. దత్తా దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం కార్గిల్ యుద్ధాన్ని పెద్ద స్థాయిలో తెరపై చూపించింది. భారత సైన్యం నిర్వహించిన ఆపరేషన్ విజయ్, సైనికులు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, వారి పోరాటాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించారు. ఇందులో పలువురు ప్రముఖ నటులు నటించారు.

Shershaah4/7

Gunjan Saxena: The Kargil Girl

భారత వైమానిక దళానికి చెందిన గుంజన్ సక్సేనా జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. యుద్ధ సమయంలో గాయపడిన సైనికులను రక్షించడం, అవసరమైన సామగ్రిని చేరవేయడం వంటి బాధ్యతలను ఆమె ఎలా నిర్వర్తించిందో ఇందులో చూపించారు.

Operation Safed Sagar5/7

Lakshya

హృతిక్ రోషన్ నటించిన ఈ చిత్రం ఒక యువకుడు లక్ష్యం లేని జీవితాన్ని వదిలి దేశం కోసం పోరాడే సైనికుడిగా ఎలా మారాడో చూపిస్తుంది. కార్గిల్ యుద్ధం ఈ సినిమాకు కీలక నేపథ్యంగా ఉంటుంది.

Kargil War Movies6/7

Tango Charlie

ఈ సినిమాలో సరిహద్దు భద్రతా దళానికి చెందిన ఒక జవాన్ ప్రయాణాన్ని చూపించారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సేవలందించిన అతను చివరకు కార్గిల్ యుద్ధంలో కూడా పాల్గొంటాడు. సైనికుడి జీవితంలోని కష్టాలు ఇందులో కనిపిస్తాయి.  

Kargil Vijay Diwas 20267/7

Kurukshetra

మలయాళంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం కార్గిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. భారత సైన్యం, పాకిస్థాన్ సైన్యం మధ్య జరిగిన పోరాటాన్ని ఆసక్తికరంగా చూపించారు. మోహన్‌లాల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.

TAGS:
Kargil Vijay Diwas 2026
Kargil War Movies
Operation Safed Sagar
Shershaah
LOC Kargil
Gunjan Saxena The Kargil Girl

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