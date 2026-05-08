Karishma Kapoor Net Worth: 5వ తరగతి చదివి ఇండస్ట్రీనే షేక్ చేసిన నటి..కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 08, 2026, 04:26 PM IST|Updated: May 08, 2026, 04:26 PM IST

Karishma Kapoor Net Worth 2026: చదువుకీ, విజయానికి సంబంధం లేదని నిరూపించిన అరుదైన నటిమణులలో కరిష్మా కపూర్. కేవలం ఐదో తరగతి వరకు చదువుకున్నా, బాలీవుడ్‌లో అగ్ర కథానాయికగా ఎదిగి, నేటికీ కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులతో లగ్జరీ లైఫ్ గడుపుతున్న ఆమె ప్రయాణం నిజంగా ఆశ్చర్యకరం.

1974లో జన్మించిన కరిష్మా కపూర్, ముంబైలోని ప్రముఖ స్కూల్‌లో ప్రాథమిక విద్యను గుర్తించారు. అయితే, నటనపై ఉన్న మక్కువతో కేవలం 5వ తరగతి పూర్తి చేసిన వెంటనే చదువు మానేశారు. 1991లో 'ప్రేమ్ ఖైదీ' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైనప్పుడు ఆమె వయసు చాలా తక్కువ. అప్పటి నుండి ఆమె వెనుతిరిగి చూడలేదు.

'జిగర్', 'కూలీ నెం. 1', 'రాజా బాబు', 'రాజా హిందుస్తానీ' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌లతో కరిష్మా 90వ దశకంలో బాలీవుడ్‌ను శాసించారు. ఆ కాలంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే హీరోయిన్లలో ఆమె అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు కొంత విరామం ఇచ్చినప్పటికీ, ఆమె క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదు.

సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నా, కరిష్మా కపూర్ ఆర్థికంగా ఎంతో ఎదిగారు. నివేదికల ప్రకారం.. ఆమె నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.120 కోట్లుగా ఉంది. దీంతో పాటు ఆమె గ్యారేజీలో రూ.1.80 కోట్ల మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఎస్-క్లాస్, రూ.2.82 కోట్ల లెక్సస్ ఎలెక్స్ 470తో పాటు ఆడి క్యూ7, బిఎమ్‌డబ్ల్యూ వంటి విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి.

ముంబైలోని బాంద్రాలో ఉన్న తన షోరూమ్ ఒక జ్యువెలరీ బ్రాండ్‌కు నెలకు రూ.6 లక్షల అద్దె వస్తుంది. అలాగే బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్లు, వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా ఆమె భారీగా సంపాదిస్తున్నారు.

వ్యాపారవేత్త సంజయ్ కపూర్‌తో వివాహం జరిగిన కొన్నాళ్లకే మనస్పర్థల కారణంగా వారు విడిపోయారు. విడాకుల తర్వాత కరిష్మా మళ్లీ వివాహం చేసుకోలేదు. ఒంటరి తల్లిగా (సింగిల్ మదర్) తన ఇద్దరు పిల్లలను ఎంతో బాధ్యతగా పెంచుతూ, ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

