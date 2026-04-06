Karishma: ప్రెగ్నెంట్ అయినా కరిష్మా..ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ముద్దైన ఫోటోలతో కన్ఫామ్ చేసిన నటి..!

Karishma Tanna pregnancy: ఇండియన్ టెలివిజన్.. సినిమా రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న కరిష్మా తన్నా తాజాగా ఒక సంతోషకరమైన వార్తను అభిమానులతో పంచుకుంది. ఆమె తన మొదటి గర్భధారణ గురించి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించడంతో అభిమానులు ఆనందంతో నిండిపోయారు.
కరీష్మ తన్నా తన భర్త వరుణ్ బంగేరాతో కలిసి ఈ శుభవార్తను ప్రకటించింది. ఈ జంట 2022 ఫిబ్రవరిలో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ తమ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో కరీష్మ తన్నా షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఎంతో ముద్దుగా ఉన్నాయి. ఆ ఫోటోలతో పాటు ఆమె “A little miracle, our greatest gift — August 2026” అని క్యాప్షన్ పెట్టింది. అంటే 2026 ఆగస్టులో బేబీ జన్మించనుందని ఆమె తెలిపింది. ఈ పోస్టు కొన్ని గంటల్లోనే వైరల్ అయింది.

ఆమె అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఈ శుభవార్తపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పలువురు సెలబ్రిటీలు కామెంట్ల ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంలో సోషల్ మీడియాలో ప్రేమ, ఆశీస్సులు వెల్లువెత్తాయి. కరీష్మ తన్నా ప్రేమ కథ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఆమె 2021లో వరుణ్ బంగేరాతో డేటింగ్ ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ముంబైలో జరిగిన వారి వివాహ వేడుక చాలా గ్రాండ్‌గా జరిగింది. మెహందీ, హల్దీ వంటి వేడుకలతో ఈ పెళ్లి ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

పెళ్లి తర్వాత కూడా ఈ జంట సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటూ తమ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన మధుర క్షణాలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు గర్భధారణ వార్తతో మరింత ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ఇక కరీష్మ తన్నా కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె ఎన్నో టెలివిజన్ షోలు మరియు సినిమాల్లో నటించింది. ముఖ్యంగా Scoop వెబ్ సిరీస్ ద్వారా ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సిరీస్‌లో ఆమె నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ షోకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు కూడా వచ్చాయి.

Scoop తర్వాత కరీష్మ తన్నా మరింత బలమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ తన కెరీర్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఆమె నటనలో కొత్త కోణాలను చూపిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇప్పుడు ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త ఆనందం రావడంతో అభిమానులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు.

